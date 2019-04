AS: Ekspor Produk Minyak Iran akan Turun atau Bahkan Berada di Angka 0

ⓒYONHAP News

AS telah mengatakan pihaknya menghentikan pengecualian sanksi untuk negara importir minyak Iran. Keputusan Gedung Putih tersebut menimbulkan kekhawatiran atas dua hal utama, yakni lonjakan harga minyak global dan dampak buruk dalam industri petrokimia Korea Selatan.





Volume ekspor minyak Iran diperkirakan mencapai satu juta barel per hari. Dengan kata lain, persediaan minyak global segera mengalami penurunan sebanyak satu juta barel per harinya. Presiden AS Donald Trump menegaskan, negara-negara Organisasi Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) akan memenuhi permintaan global dengan meningkatkan produksi minyak.





AS telah muncul sebagai produsen minyak terbesar di dunia dengan memproduksi shale oil atau minyak serpih, dan Arab Saudi adalah pemain utama OPEC. Jumlah persediaan minyak dapat dipertahankan jika negara-negara anggota utama OPEC, Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab ikut bergabung dalam peningkatan produksi minyak. Namun harga minyak global telah beranjak naik sebanyak 40% pada tahun ini. Lonjakan itu dikarenakan penurunan produksi minyak sebanyak 12 juta barel per hari. Diperparah pula dengan negara-negara penghasil minyak dan produsen minyak lain, seperti Libia dan Venezuela yang menderita situasi politik yang tidak stabil. Oleh sebab itulah saat ini, masalah kecil pun pasti akan mendorong kekhawatiran besar dalam harga minyak global.





Apabila OPEC tidak melanjutkan tindakan penurunan produksi minyak yang ditetapkan akan berakhir pada bulan Juni, kekosongan persediaan minyak yang dipicu oleh Iran itu bisa diatasi. Namun, tidak seperti harapan Trump, Arab Saudi menginginkan harga minyak yang tinggi. Dengan demikian, persediaan minyak yang stabil memang bergantung pada niatan Arab Saudi, dan belum dijelaskan posisi negara itu. Sementara itu, industri petrokimia di Korea Selatan pasti akan terpukul dampak negatif jika AS tidak melanjutkan pengecualian sanksi untuk negara importir minyak Iran. Dalam jangka pendek, sulit untuk menghindari jatuhnya produktivitas dan profitabilitas karena harga unit impor meningkat. Namun, berkat upaya konstan diversifikasi impor, persediaan minyak dan pengoperasian pabrik domestik tidak bermasalah.





Iran adalah negara pengimpor minyak kelima terbesar ke Korea Selatan, menyusul Arab Saudi, Kuwait, AS dan Irak. Menurut statistik, jumlah ekspor minyak Iran ke Korea Selatan menguasai 8,6% pada bulan Februari tahun ini. Untuk industri dalam negeri, secara khusus minyak ultra ringan yang disebut ‘condensate’ sangat penting. Dibandingkan produk minyak bumi yang lain, minyak ultra ringan produk Iran memiliki lebih banyak kandungan Nafta, yang merupakan bahan bakar dasar untuk produk petrokimia. Terlebih lagi, harga produk Iran lebih murah hingga sebanyak 6 dolar dibandingkan produk negara lainnya. Tampaknya minyak ultra ringan Iran adalah bahan baku yang optimal untuk perusahaan petrokimia. Dalam hal impor minyak ultra ringan tersebut, produk Iran menguasai setengah dari total pasokan dalam negeri.





Tentu saja perusahaan-perusahaan lokal sudah melakukan diversifikasi pasar impor, mengingat ada kemungkinan sanksi atas minyak produk Iran. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam jangka pendek akan muncul dampak buruk, seperti harga minyak ultra ringan melambung secara menyeluruh.