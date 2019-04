Perombakan Pejabat Tinggi Korea Utara Urusan AS, Bertepatan dengan KTT Korea Utara-Rusia

ⓒYONHAP News

Perhatian kini tertuju pada perubahaan sosok-sosok Korea Utara urusan AS dalam fase konferensi tingkat tinggi antara Korea Utara dan Rusia, terlepas dari pelaksanaan pertemuan sendiri. Pertama-tama, Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol tidak tampak lagi. Kim Yong-chol dilaporkan diturunkan secara mendadak dari jabatan Kepala Departemen Front Persatuan. Perwakilan Khusus Korea Utara untuk AS Kim Hyok-chol yang tampak dalam perundingan tingkat kerja untuk KTT antara Korea Utara dan AS sebelumnya, juga tidak muncul lagi. Selain itu, adik perempuan Kim Jong-un sekaligus sosok utama pemerintahan Korea Utara, Kim Yo-jong juga tidak tampil lagi.





Kim Yong-chol pernah menangani dialog antara Korea Utara dan AS secara menyeluruh sebagai mitra Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Dia juga mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump sebanyak dua kali. Dia mengirimkan pesan pemimpin Kim Jong-un ke Gedung Putih pada akhir bulan Mei, saat KTT putaran pertama Korea Utara dan AS hampir menghadapi kegagalan. Pada bulan Januari tahun ini pula, dia bertemu dengan Trump untuk mengatur pelaksanaan KTT di Hanoi.





Mundurnya dari jabatan Kepala Departemen Front Persatuan dianggap sebagai indikasi terhadap kegagalan tanpa kesepakatan dalam KTT Hanoi. Korea Utara memang sudah cukup lama berdiam setelah KTT Hanoi berakhir. Oleh karena itu, ada spekulasi bahwa Korea Utara sedang mempertimbangkan ulang strategi dialog dengan AS, termasuk perombakan susunan pemerintahan terkait. Kim Hyuk-cheol bertindak sebagai rekannya dari perwakilan khusus AS untuk Korea Utara, Stephen Biegun sudah tidak tampil lagi setelah pertemuan puncak di Hanoi. Sebagai gantinya Choe Son-hui diangkat sebagai wakil pertama menteri luar negeri dan bahkan anggota komite urusan negara. Tampaknya proses untuk mengatasi kegagalan KTT Hanoi dilanjutkan dengan perombakan sejumlah pejabat urusan AS secara keseluruhan.





Menteri luar negeri Ri Yong-ho dan wakil menteri luar negeri Choe Sun-hui mendampingi perjalanan pemimpin Kim Jong-un ke Rusia kali ini. Sosok di Kementerian Luar Negeri kemungkinan akan muncul dalam dialog dengan AS. Beberapa pengamat memperkirakan bahwa menteri Lee akan menjadi mitra baru untuk menteri Pompeo, dan wakil menteri pertama Choe mendapat sorotan karena ia kemungkinan akan menangani dialog AS secara keseluruhan. Namun, muncul juga perkiraan bahwa wakil menteri Choe dapat kembali bekerja sebagai mitra dari perwakilan khusus AS Biegun. Hingga saat ini, segalanya masih belum jelas, apakah perombakan pejabat tinggi untuk dialog dengan AS telah selesai.





Seorang pejabat senior kementerian luar negeri AS menyebutkan telah menyoroti serangkaian berita terkait penggantian kepala Departemen Front Persatuan Korea Utara. Dia menambahkan Washington tetap bersedia untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, sebagaimana dilaporkan sebelumnya. Sebenarnya selama ini pihak AS dilaporkan kurang merasa puas terhadap Kim Yong-chol yang dikenal sebagai sosok bergaris keras. Sehingga mundurnya Kim itu diharapkan akan dapat menjadi sinyal positif untuk mengingkatnya fleksibilitas dalam perundingan. Perombakan sosok untuk dialog dengan AS memang ditujukan untuk menemukan terobosan baru dalam perundingan antara Korea Utara dan AS yang tersendat akhir-akhir ini.