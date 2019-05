Bolton Keluarkan Reaksi Negatif atas Pertemuan Enam Pihak

ⓒYONHAP News

Ada dua alasan mengapa AS menunjukkan sikap negatif atas pertemuan enam pihak. Yang pertama, pertemuan itu gagal membuahkan hasil di masa lalu, dan yang kedua, AS tidak berharap ada banyak pelaku dalam isu denuklilrisasi Korea Utara. Pertemuan enam pihak adalah kerangka negosiasi multilateral antara enam negara meliputi dua Korea, AS, China, Rusia dan Jepang. Pertemuan tersebut digelar dengan tingkat wakil menteri atau asisten wakil menteri mulai tahun 2003 hingga bulan Desember tahun 2008 lalu.





Pertemuan pertama digelar di Beijing China pada tanggal 27 Agustus tahun 2003 lalu. Pertemuan itu digelar sebagai alternatif baru setelah Korea Utara keluar dari kesepakatan Jenewa. Kesepakatan Jenewa berisi pembongkaran program nuklir oleh Korea Utara, serta dukungan AS dalam pemasokan minyak bumi dan pembangunan dua reaktor nuklir air ringan.





Pada awalnya, pertemuan enam pihak terlihat membuahkan hasil baik setelah dikeluarkannya ‘Pernyataan Bersama 19 September,’ serta ‘Kesepakatan 13 Februari dan 3 Oktober.’ ‘Pernyataan Bersama 19 September’ diadopsi pada tahun 2005, melalui rapat kedua dari pertemuan enam pihak yang keempat. Pernyataan tersebut berisi enam hal meliputi pencapaian kerangka perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea, normalisasi hubungan antara Korea Utara dan AS, serta Korea Utara dan Jepang. ‘Kesepakatan 13 Februari’ dicapai melalui rapat ketiga dari pertemuan enam pihak yang kelima pada tahun 2007, dan mengandung rencana pelaksanaan ‘Pernyataan 19 September.’ ‘Kesepakatan 3 Oktober’ tahun 2007 lalu juga mengandung langkah pelaksanaan yang lebih praktis untuk melaksanakan ‘Kesepakatan 13 Februari.’





‘Kesepakatan 3 Oktober’ berisi pembongkaran fasilitas nuklir Korea Utara dan pembuangan seluruh program sampai akhir tahun 2007 beserta laporan seluruh prosesnya. Sebagai imbalannya, lima negara terkait pertemuan enam pihak akan memberikan dukungan ekonomi dan energi kepada Korea Utara. AS juga berjanji untuk mencabut nama Korea Utara di daftar negara pendukung teror, serta melepaskan sanksi kepada Korea Utara. Namun pada akhirnya, Korea Utara tidak memenuhi janji, sehingga dukungan terhadap Korea Utara juga tidak dilaksanakan. Akhirnya, pertemuan enam pihak juga dihentikan setelah rapat terakhir pada Desember 2008 lalu.





Akibat contoh masa lalu tersebut, AS tidak mengharapkan pembukaan dialog multilateral. Menurut AS, pertemuan enam pihak malah dimanfaatkan untuk penipuan oleh Korea Utara. Secara nyata, Korea Utara terus mengembangkan nuklir secara sembunyi-sembunyi walaupun mereka terus berdialog. Sebagai hasilnya, ‘Kesepakatan Jenewa’ dibatalkan dan pertemuan enam pihak juga terhenti.





Selain itu, pertemuan enam pihak bertujuan untuk memecahkan masalah nuklir secara bertahap. Namun, AS menganggap cara pemecahan masalah nuklir Korea Utara melalui dialog multilateral di pertemuan enam pihak sebagai cara yang berakhir dengan kegagalan, sehingga mereka memilih dialog bilateral dengan cara ‘top-down.’ Karena itulah, AS tidak ingin membuat masalah nuklir Korea Utara menjadi lebih rumit dengan adanya tambahan negara lain seperti China dan Rusia.