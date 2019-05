© YONHAP News

Federal Reserve System AS atau Bank Sentral AS yang menangani dolar Amerika memiliki pengaruh besar, sampai-sampai dijuluki sebagai Bank Sentral bagi seluruh dunia. Ketika mengambil kebijakan moneter, masyarakat dunia menaruh perhatian pada pernyataan Ketua Bank Sentral AS. Sehubungan dengan hal itu, muncul istilah ekonomi yang diambil dari nama Ketua Bank Sentral AS, Jerome Powell, yaitu 'Powell Pivot.'





Istilah Powell Pivot merujuk pada pengubahan pendekatan kebijakan moneter secara menyeluruh oleh Ketua Powell. Pada tahun lalu, Ketua Powell mengatakan suku bunga standar dari Bank Sentral AS harus dinaikan. Akibatnya, pasar keuangan global yang mengharapkan adanya kelunakan langkah moneter, pada akhirnya harus kecewa.





Namun, pada bulan Januari ini, dia kembali mengisyaratkan kemungkinan untuk mengubah kebijakan moneter. Pada bulan Maret lalu, dia memutuskan untuk membekukan suku bunga standar. Bank Sentral AS juga memutuskan untuk mengakhiri kebijakan memperketat jumlah uang dolar yang beredar di pasar pada akhir bulan September mendatang.





Ketua Powell yang terus mengubah kebijakan moneternya... Kita perlu mencermati apakah perubahaan kebijakan moneternya tetap berlangsung atau tidak di masa depan.