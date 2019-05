Pompeo: Korut Tidak Meluncurkan ICBM dan Peluang Negosiasi Tetap Terbuka

ⓒKBS News

Diketahui bahwa rudal balistik jarak pendek terkandung di dalam 'proyektil' yang diluncurkan oleh Korea Utara pada tanggal 4 Mei lalu. Namun, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menekankan, rudal balistik itu berjarak pendek dan pihaknya tetap bertekad untuk bernegosiasi dengan Korea Utara. Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa AS ingin meredakan provokasi Korea Utara, dan tetap memelihara tahapan dialog.





Provokasi Korea Utara dianalisa sebagai pernyataan ketidakpuasaan atas situasi dialog yang masih terjerat dalam suasana kebuntuan sekaligus memberikan tekanan kepada AS. Provokasi tersebut juga dianalisa sebagai langkah Korea Utara meredakan ketidakpuasaan internal menyusul kegagalan pertemuan di Hanoi. Provokasi kali ini mendapat sorotan karena Korea Utara melakukannya setelah meraih dukungan dari Rusia melalui KTT antara kedua negara.





Korea Selatan dan AS menunjukkan reaksi yang relatif tenang untuk menjaga tahapan dialog. Pompeo menekankan, rudal yang diluncurkan Korea Utara kali ini bukanlah rudal jarak menengah dan panjang atau rudal balistik antar benua (ICBM). Menurut Pompeo, Korea Utara meluncurkan rudal jarak pendek, namun provokasi itu tidak melintasi garis yang berbahaya atau 'red line'. Apabila AS menganggap rudal kali ini sebagai 'rudal balistik antar benua', hal itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Karenanya, pernyataan Pompeo tersebut berarti AS tidak menganggap peluncuran rudal kali ini sebagai ancaman bagi AS, serta Korea Utara juga tidak melanggar 'moratorium rudal'.





Pada awalnya, diinformasikan bahwa Presiden Trump gusar karena merasa ditipu oleh Kim Jong-un, saat menerima laporan pertama. Namun, melalui akun twitternya, Trump menyatakan bahwa Kim Jong-un tidak ingin memecahkan janjinya kepada Trump. Pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai upaya Trump mencegah kritik atas kebijakan Korea Utara pemerintahan Trump, dan juga mencegah provokasi tambahan Korea Utara.





Pompeo mengatakan bahwa dia berharap agar tindakan kali ini tidak mengganggu suasana di meja dialog. Dia kembali menyatakan bahwa denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi (FFVD) dan sanksi terhadap Korea Utara juga tidak berubah. Pernyataan itu diartikan bahwa AS tidak mempermasalahkan provokasi kali ini dengan serius, namun sanksi dan keinginan AS tidak akan berubah.





Provokasi Korea Utara sangat membingungkan Korea Selatan yang berupaya mendesak dialog antara Korea Utara dan AS. Korea Selatan juga turut menanggapi provokasi kali ini dengan tenang, sehingga tidak menggunakan istilah 'misil' dan hanya membahas masalah tersebut dalam pertemuan menteri terkait, bukan konferensi perlindungan keamanan nasional.





Dengan demikian, baik Korea Utara maupun Korea Selatan dan AS menunjukkan tekad untuk tidak memecahkan suasana dialog. Namun, perang urat saraf antara pihak-pihak terkait untuk membuka kembali dialog diperkirakan tetap akan berlanjut.