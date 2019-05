© YONHAP News

Jumat (17/5), media melaporkan bahwa So Ji Sub berkencan dengan reporter Jo Eun Jung yang 17 tahun lebih muda darinya.





Pasangan ini pertama kali bertemu ketika Jo Eun Jung mewawancarai So Ji sub untuk film "Be With You" di SBS "Night of Real Entertainment" pada Maret 2018. Setelah itu, mereka bertemu lagi melalui pertemuan dengan kerabat dan secara alami mengembangkan hubungan mereka.





Sebagai tanggapan, sebuah sumber dari agensi So Ji Sub, 51K Entertainment mengkonfirmasi, “Memang benar bahwa So Ji Sub dan Jo Eun Jung sedang berkencan. Mereka berada dalam hubungan yang serius." Sumber itu melanjutkan, "Kami tidak dapat mengetahui berapa lama mereka berpacaran karena itu adalah kehidupan pribadi artis."