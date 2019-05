Lee Hi “Comeback” Setelah 3 Tahun

Senin (20/5), YG Entertainment merilis foto Lee Hi di Twitter bersama dengan hashtag "Coming Soon."





Kembalinya Lee Hi yang akan datang pertama kali diumumkan oleh Yang Hyun Suk pada bulan Maret. Pada saat itu, Yang Hyun Suk menyatakan bahwa mereka hampir selesai dengan merekam album solo baru Lee Hi dan berjanji untuk memberikan dua comeback untuk Lee Hi pada tahun 2019.





Dalam foto terlihat Lee Hi yang lebih terlihat dewasa dan matang. Ini akan menjadi comeback pertama Lee Hi dalam tiga tahun sejak rilis "Seoulite" pada April 2016.





Lee Hi dikenal berkat program audisi SBS "K-Pop Star" pada 2012, setelah itu ia bergabung dengan YG Entertainment dan debut sebagai artis solo dengan "1, 2, 3, 4." Ia juga merilis berbagai lagu hit seperti "It's Over," "Rose," dan "Breathe."