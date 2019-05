Film ‘Parasite’ Karya Bong Joon-ho Raih Penghargaaan Terbaik di Festival Film Cannes

ⓒYONHAP News

Film ‘Parasite’ Garapan sutradara Bong Joon-ho meraih penghargaan paling bergengsi di Festival Film Cannes ke-72 yakni penghargaan 'Palme d'Or' atau Palem Emas. Prestasi Bong Joon-ho ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah perfilman Korea Selatan.





‘Parasite’ merupakan komedi hitam atau black comedi yang menggarap masalah perbedaan kekayaan dan kemiskinan melalui dua keluarga yang mampu dan yang miskin.





Film Korea berhasil kembali meraih penghargaan tertinggi di tiga festival film internasional setelah sutradara Kim Ki-duk meraih penghargaan ‘Golden Lion’ atau Singa Emas di Festival Film Internasional Venesia pada tahun 2012 dengan karyanya berjudul ‘Pieta’.





Film Korsel pertama kali maju ke Festival Film Cannes pada tahun 1984 silam. Pada saat itu, dua karya film yang disutradarai oleh Lee Doo-yong diundang sebagai karya yang diperhatikan untuk tahun itu. Setelah itu, pada tahun 2000 film ‘Chunhyang’ yang disutradarai Im Kwon-taek bersaing untuk merebut penghargaan Palem Emas walaupun akhirnya gagal. Namun, dia berhasil memperoleh penghargaan sebagai sutradara terbaik dengan karyanya berjudul ‘Painted Fire’ pada tahun 2002 lalu. Pada tahun 2004, film ‘Oldboy’ yang disutradarai oleh Park Chan-wook dan film ‘Woman Is the Future of Man’ yang disutradarai oleh Hong Sang-soo, keduanya bersaing di Festival Film Cannes dan film ‘Oldboy’ meraih penghargaan ‘Grand Prix’. Pada tahun 2007, aktris Jeon Do-yeon terpilih sebagai aktris terbaik lewat film ‘Secret Sunshine’. Sutradara Park Chan-wook meraih penghargaan juri dengan karyanya ‘Thirst’ pada tahun 2009. Pada tahun 2010 film ‘Poetry’ yang disutradarai oleh Lee Chang-dong mendapat penghargaan naskah asli terbaik. Kemudian pada akhirnya, penghargaan Palm Emas pun diraih oleh Bong Joon-ho kali ini.





Film ‘Parasite’ diperkirakan dapat menarik perhatian penonton dunia lewat tema perbedaan antara kekayaan dan kemiskinan yang dapat ditemukan di bagian dunia mana saja. Dengan demikian, Bong Joon-ho dinilai sebagai sutradara agung yang membuat film yang memuaskan kesenian dan kepopuleran. Film ‘Memories of Murder’ dan ‘The Host’ serta ‘Snowpiercer’ juga merupakan karya-karya utama Bong Joon-ho.





Prestasi Bong Joon-ho di Festival Film Cannes tersebut memiliki arti mendalam karena perfilman Korsel juga turut menyambut peringatan 100 tahunnya pada tahun ini. Film Korea berhasil mempertahankan pasar perfilman domestik dalam kondisi yang sulit selama 100 tahun ini. Karena itu, Palem Emas yang diperoleh Bong Joon-ho dapat dianggap sebagai dukungan dan semangat bagi film Korea, untuk menyongsong titik baru ke 100 tahun ke depan.