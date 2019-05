WHO Tetapkan Kecanduan Game sebagai Penyakit

ⓒKBS News

Setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan kecanduan game ke dalam Revisi ke-11 Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD), perdebatan terkait sedang memanas baik di dalam maupun luar negeri.





WHO memberikan kode penyakit ‘6C51’ bagi kecanduan game dan menyatakan kecanduan game merupakan gangguan mental. Kriterianya sebagai berikut; gagal mengontrol dirinya dalam bermain game, mengutamakan game daripada kehidupan sehari-hari, tidak mampu berhenti melakukan permainan selama 12 bulan meskipun ada pengaruh negatif pada dirinya, dan sebagainya.





WHO memberlakukan ICD-11 tersebut mulai tahun 2022 terhadap 194 anggota negara WHO untuk mengawasi kecanduan game sebagai penyakit. Akan tetapi, Korea akan menerapkan perihal tersebut mulai tahun 2026 mendatang, karena harus mejalani prosedur domestik, yakni ‘Klasifikasi Penyakit Standar Korea (KCD). KCD direvisi setiap lima tahun dan masa revisi ulangnya jatuh pada tahun 2025 mendatang. Melalui proses yang mengikutsertakan ahli medis dan pihak berkepentingan, akan dibuat konsep kecanduan game secara medis dan ilmu kesehatan umum lalu kemudian menyediakan kriteria diagnosanya.





Pemberian kode penyakit pada kecanduan game memang mendatangkan pihak pro dan kontranya di seluruh dunia. Sembilan asosiasi industri game dunia telah mengumumkan pernyataan bersama pada tanggal 27 Mei dan menuntut WHO agar kembali mempertimbangkan pemberian kode penyakit tersebut. Sejumlah 56 perhimpunan domestik terkait game dan 33 perguruan tinggi meluncurkan komite penanggulang untuk menentang kode penyakit terhadap kecanduan game pada tanggal 29 Mei.





Sedangkan pihak wali siswa dan dunia medis menyambut tindakan WHO tersebut karena diperlukan tindak penanggulangan dari segi kesehatan umum. Pendapat setiap kementerian di Korsel pun berbeda-beda terkait hal ini. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korsel mulai melakukan proses untuk membuat peraturan terkait sedangkan Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Korsel menentang keputusan WHO hingga mengajukan protesnya ke WHO.





Pemberian kode penyakit pada kecanduan game dikhawatirkan berdampak besar pada industri game. Menurut hasil penelitian terkait, pemberian kode penyakit itu menimbulkan pengurangan pasar game sebesar 1,7 triliun won pada tahun 2024 dan 3,3 triliun won pada tahun 2025.