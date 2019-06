Chansung 2PM Laksanakan Fan Meeting sebelum Masuk Wajib Militer

Pada tanggal 1 dan 2 Juni, Chansung mengadakan fan meeting solo keduanya, "TMC: Too Much Chanformation," di Yes24 Live Hall di Seoul.





Chansung memulai acara dengan menjelaskan kabar terbaru dari dirinya. Dia berkata, "Saya memiliki syuting terakhir untuk drama asli Netflix 'Alone With You' (judul literal) akan datang, dan saya telah menyelesaikan syuting drama 'So I Married an Anti-Fan' pada bulan Januari."





Ia melanjutkan, "Setiap kali saya mempersiapkan konser atau pertemuan penggemar, saya berpikir tentang ingin mencoba sesuatu yang baru. Saya pikir banyak hal akan menjadi format yang menyenangkan dan bekerja keras untuk tampil di atas panggung yang seperti 'talk concert.’ Ia juga menunjukkan penampilannya bersama tamu spesial, Nichkhun.





Chansung mengakhiri acara dengan membacakan surat kepada penggemar, "Saya dengan tulus berterima kasih, Kalian semua membuatku menjadi orang yang bersinar. Saya akan terus berterima kasih. Bertemu dengan anggota 2PM adalah berkat terbesar dalam hidup saya, dan bertemu dengan Anda semua adalah kesenangan terbesar saya. Saya ingin cepat dan berpromosi secara keseluruhan dengan 2PM.”





Dia menyimpulkan, "Saya harap kalian tidak akan sedih. Saya harap kamu akan tersenyum."