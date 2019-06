Bank Sentral Amerika Serikat yang mengisyaratkan penurunan tingkat suku bunga acuan

© YONHAP News

Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed memutuskan untuk membekukan tingkat suku bunga acuan AS pada tanggal 19 Juni waktu setempat. Namun, pihaknya mengisyaratkan kemungkinan penurunannya di masa depan, sehingga banyak pihak yang menafsirkan perubahan kerangka kebijakan dari pembentukan hingga penurunan tingkat suku bunga acuan. Keprihatinan terkait kemerosotan ekonomi yang diakibatkan konflik perdagangan dengan China sangat berpengaruh pada perubahan kebijakan Bank Sentral AS. 'Dot plot' yang berfungsi sebagai barometer dalam perkiraan tingkat suku bunga acuan di masa depan juga menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat suku bunga acuan.





Karena itu, besar kemungkinan AS menurunkan tingkat suku bunga acuan dalam tahun ini. Jika konflik perdagangan tidak diselesaikan di KTT antara AS dan China pada akhir bulan ini, ada kemungkinan tingkat suku bunga acuan AS diturunkan pada bulan Juli. Sejalan dengan kemungkinan penurunan tingkat suku bunga acuan AS, ada juga kemungkinan besar penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Sentral Korea (BOK).





Australia, India, dan lainnya telah menurunkan tingkat suku bunga mereka. Gubernur BOK Lee Ju-yeol yang sebelumnya menyatakan kondisi ekonomi saat ini tidak dapat ditangani oleh penurunan tingkat suku bunga acuan, mengubah sikapnya pada akhir-akhir ini. Sebenarnya, penurunan tingkat suku bunga menjadi sarana kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi. Pemerintah Seoul telah mengeluarkan kebijakan ekspansif melalui pengadaan anggaran belanja negara tambahan senilai 7 triliun won. Jika BOK menurunkan tingkat suku bunga acuan dalam situasi ini, hal itu bermanfaat untuk memulihkan kondisi ekonomi.





Penurunan tingkat suku bunga acuan memang berisiko karena dapat meningkatkan utang rumah tangga masyarakat Korea Selatan yang saat ini berjumlah 1.500 triliun won. Oleh sebab itu, penurunan tingkat suku bunga acuan harus dipertimbangkan secara hati-hati, dan untuk saat ini tampaknya hasil negosiasi perdagangan antara AS dan China dapat menentukan arah kebijakan terhadap tingkat suku bunga acuan.