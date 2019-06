Kunjungan Trump ke Korea Selatan pada 29-30 Juni

© YONHAP News

Presiden AS Donald Trump akan mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 29 dan 30 bulan Juni. Trump akan mengadakan pertemuan puncak bilateral pertamanya dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Seoul sejak pertemuan terakhir mereka di Washington pada bulan April lalu. Kedua pemimpin Korea Selatan dan AS pertama-tama akan mengetahui niat sebenarnya Korea Utara melalui Presiden Cina Xi Jinping, yang mengunjungi Pyongyang minggu lalu, kemudian bertemu untuk membahas cara untuk melanjutkan kembali pembicaraan denuklirisasi.





Sementara itu, Perwakilan Khusus Untuk Kebijakan Korea Utara Di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun tiba di Seoul pada hari Kamis, menjelang kunjungan Trump ke Korea Selatan. Terdapat spekulasi bahwa Korea Utara dan AS dapat melanjutkan negosiasi tingkat kerja pada kesempatan kunjungan Trump ke Korea Selatan. AS tetap bersikeras pada prinsipnya untuk mencapai denuklirisasi final Korea Utara yang sepenuhnya terverifikasi, tetapi perlahan-lahan perubahan dari posisi Washington terlihat, karena mereka tampaknya telah mempertimbangkan rencana yang lebih layak dan fleksibel.





Terlebih lagi, jika Trump berkunjung ke zona demiliterisasi, salah satu perbatasan paling ketat di dunia, ia mungkin akan mengumumkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah Semenanjung Korea dan mempromosikan dialog dengan Korea Utara. Beberapa bahkan berspekulasi tentang akan diadakannya KTT trilateral yang tak terduga antara kedua Korea dan AS. Kita harus menunggu dan melihat pesan apa yang akan disampaikan Trump selama kunjungannya di Korea Selatan. Bergantung pada pesannya, perundingan denuklirisasi yang terhenti antara Korea Utara dan AS dapat memasuki fase baru dan bergerak lebih maju lagi.