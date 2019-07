Album BTS Dinobatkan Guinness World Records Sebagai Album Terlaris Dalam Sejarah Korea

© Big Hit Entertainment

Pada 25 Juni waktu setempat, Guinness World Records secara resmi mengumumkan album terbaru BTS "Map of the Soul: Persona" sebagai album terlaris di Korea Selatan.





Dirilis pada 12 April tahun ini, "Map of the Soul: Persona" terjual 3.399.302 kopi di dalam negeri pada Bulan Mei, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh album Kim Gun Mo 1995, yang terjual 3,3 juta kopi.





Sementara itu, "Map of the Soul: Persona" mencapai beberapa prestasi lainnya seperti menduduki Billboard 200 dan Chart Album Resmi Inggris Raya. Pada bulan April, video musik untuk judul lagu album "Boy With Luv" dimahkotai oleh Guinness World Records sebagai "Video musik grup K-pop yang paling banyak dilihat dalam 24 jam di YouTube.