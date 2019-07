BTS Puncaki Gaon Chart Album Bulanan dengan BTS WORLD OST

© Big Hit Entertainment

BTS telah merajai chart album bulanan Gaon dengan soundtrack untuk game mobile mereka BTS WORLD.





Kamis (11/7), Gaon Chart mengumumkan bahwa BTS WORLD OST telah menduduki puncak chart albumnya untuk bulan Juni. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat mengesankan mengingat bahwa soundtrack dirilis pada akhir bulan, pada 28 Juni pukul 6 malam. KST. Menurut data Gaon Chart, BTS berhasil menjual 498.455 kopi album pada bulan Juni saja.





BTS WORLD OST sebelumnya memulai debutnya di No. 1 di chart album mingguan Gaon minggu lalu, dan juga membuat debut Billboard 200 di No. 72 awal pekan ini, menjadikan BTS sebagai artis Korea pertama dalam sejarah yang memiliki tiga album secara bersamaan pada Billboard 200.





BTS juga mengambil No. 5 di chart album bulanan terbaru Gaon dengan mini album terbaru mereka "Map of the Soul: Persona," yang sebelumnya menjadi album pertama dalam sejarah Gaon yang menerima sertifikasi tiga juta kopi.