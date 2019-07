Majelis Rendah AS Loloskan Resolusi Tentang Kerja Sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang

ⓒYONHAP News

Kongres Amerika Serikat (AS) terus menekankan pentingnya untuk kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang. Gerakan AS tersebut lebih mudah dipahami sebagai strategi AS di kawasan Asia Timur Laut yang dilandasi pada kerja sama trilateral. Oleh sebab itulah, AS sangat khawatir atas perselisihan antara Korea Selatan dan Jepang, sehingga Kongres AS secara agresif mengambil tanggapannya.





Komite Urusan Luar Negeri Majelis Rendah AS pada tanggal 17 Juli mengesahkan resolusi yang menyerukan Korea Selatan dan Jepang agar membangun hubungan bilateral yang berorientasi masa depan. Lolosnya resolusi tersebut tampaknya ada hubungannya dengan situasi akhir-akhir ini. Konflik antara Seoul dan Tokyo yang kian memanas, mendorong peningkatan kecemasan di AS yang mengakibatkan pengadopsian resolusi tersebut di Kongres AS. Resolusi itu menggambarkan bahwa persekutuan antara ketiga negara adalah fondasi dalam kestabilan di kawasan Asia, dengan mengutip ketiga negara adalah mitra penting dalam menyelesaikan tantangan global.





Melihat resolusi ini, AS kembali memastikan tanggapannya atas ancaman Korea Utara, penerapan sanksi pada Korea Utara dan janjinya untuk menjaga Korea Selatan. Terdapat dua tujuan dalam resolusi ini, pertama, hubungan Korea Selatan dan Jepang yang konstruktif dan berorientasi masa depan ditujukan untuk kepentingan diplomasi, ekonomi dan keamanan AS. Kedua, hubungan kedua negara juga sangat penting untuk mendukung perkembangan kawasan Indo-Pasifik yang aman dan stabil. Dengan kata lain, sepertinya hubungan antara Seoul dan Tokyo sangat penting baik bagi kemakmuran AS maupun kemakmuran dunia.





Di sisi lain, resolusi yang diadopsi Majelis Rendah AS menunjukkan bahwa kancah politik AS sangat khawatir atas perselisihan Seoul dan Tokyo. Tentunya AS tidak mudah untuk terlibat secara spesifik dalam masalah bilateral sebagai negara ketiga. Akan tetapi jika muncul masalah yang ada kaitanya dengan kepentingan AS, situasinya dapat berubah. Resolusi itu nampaknya menunjukkan bahwa konflik kedua negara bertentangan dengan kepentingan diplomasi, ekonomi dan keamanan AS. Dengan rincian resolusi tersebut, akan ada kemungkinan bagi AS untuk melakukan intervensi dengan cara apapun. Sikap AS tersebut sudah dipaparkan dengan baik melalui pernyataan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David Stilwell. Dia mengatakan kepada wartawan pada tanggal 17 Juli seusai pertemuan pejabat pemerintah Korea Selatan di Seoul, bahwa dirinya berharap konflik antara Korea Selatan dan Jepang dapat segera diselesaikan. Ditambahkannya, AS akan melakukan segala upaya yang dapat dilakukannya sebagai sahabat akrab sekaligus sekutu Korea Selatan dan Jepang. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa AS dapat memainkan peran untuk mendukung upaya kedua negara dalam menyelesaikan konflik bilateral. Dia juga mengharapkan Korea Selatan dan Jepang untuk segera mencari solusi demi menuntaskan masalah yang sensitif ini. Tampaknya pernyataan itu memberikan tekanan kepada Seoul dan Tokyo.





Resolusi yang diadopsi Kongres AS hanyalah mengutip harapan dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Namun, sikap Kongres AS tersebut juga didukung oleh pernyataan Stilwell. Dalam situasi tersebut, perhatian kini teruju pada pertemuan anggota parlemen dari ketiga negara yang dijadwalkan akan berlangsung di Washington pada tanggal 26 Juli mendatang.