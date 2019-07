Dugaan Koneksi antara Perusahaan Teknologi China, Huawei dan Korea Utara

0 Advanced issues found ▲ Advanced issues found

© YONHAP News

Berdasarkan laporan dari harian berbasis di AS, Washington Post, dikatakan bahwa Huawei terlibat dalam penyediaan peralatan yang diperlukan untuk membangun jaringan nirkabel Korea Utara. Dokumen internal Huawei yang diungkapkan oleh Washington Post mencakup beberapa catatan tentang proyek jaringan nirkabel di Korea Utara.





Proyek jaringan seluler Korea Utara ditangguhkan pada tahun 2004 setelah sebuah insiden ledakan kereta api. Tetapi proyek ini berkembang pesat sejak tahun 2008 ketika ‘Koryolink’ didirikan. Hanya dalam tiga tahun, Korea Utara mampu membangun jaringan nasional dengan lebih dari 400 stasiun pemancar BTS yang meliputi 14 kota besar termasuk Pyongyang dan 86 kota kecil dan kabupaten, sehingga 92 persen penduduk Korea Utara dapat mengakses jaringan nirkabel.





Tentu saja, China mematuhi resolusi Dewan Keamanan AS yang menyerukan sanksi pada Korea Utara. Tetapi pada bulan April tahun ini, jembatan baru dibuka di perbatasan mereka yang menghubungkan kota Manpo Korea Utara dan kota Jian di China. Mengingat hubungan ekonomi yang erat di antara keduanya, ada kemungkinan Huawei benar-benar melanggar sanksi pada Korea Utara. Hubungan yang diduga-duga antara Huawei dan Korea Utara dapat mempengaruhi negosiasi perdagangan antara AS dan China, serta pembicaraan nuklir tingkat kerja antara Korea Utara dan AS.





Pada tanggal 23 Juli, Kementerian Kehakiman AS mendakwa empat warga negara China, termasuk kepala Pengembangan Industri Dandong Hongxiang, karena mereka melanggar sanksi terhadap Korea Utara. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa AS meningkatkan tekanan kepada Korea Utara dan China. Namun, Presiden Trump menunjukkan sikap yang berbeda. Mengenai laporan Washington Post tentang hubungan rahasia antara Huawei dan Korea Utara, Trump menyebutkan bahwa hal itu perlu diselidiki, sambil menekankan aspek positif dalam hubungan AS dan Korea Utara