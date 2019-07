Perusahaan Perintis Bioteknologi Korea Selatan, Bio Synectics

© Bio-Synectics

Perusahaan Bio Synectics mendapat penghargaan di Nano Korea 2019 dengan teknologi yang menjadikan materi yang sulit larut sebagai struktur nano untuk dapat diterapkan di obat medis, makanan kesehatan, kosmetik, dan lainnya. Bahan utama dari produk medis atau makanan kesehatan bersifat sulit larut, hingga 40% dari obat medis yang dijual di pasar, dan lebih dari 90% materi bahan obat baru dianggap sebagai materi yang sulit larut. Akibatnya, obat atau makanan sulit terserap di dalam tubuh, sehingga bisa menimbulkan masalah terkait khasiat obat atau keamanannya. Namun, teknologi dari Bio Synectics dapat memecahkan masalah tersebut sehingga mendapat banyak sorotan dari industri terkait.





Ketua perusahaan Kim Gap-sik yang berpengalaman dalam mengembangkan minuman berkhasiat di perusahaan ventura, berpikir bahwa dengan menerapkan teknologi nano, akan mampu membuat sistem transfer bahan obat baru. Dia mendirikan model bisnis untuk mentransfer teknologi kepada perusahaan farmasi baik di dalam maupun luar negeri, dengan mengembangkan kategori calon obat baru berdasarkan teknologi nano. Untuk itu, Bio Synectics memusatkan tenaga pada litbang sejak awal pendiriannya.





NUFS atau Nanoparticulation Using Fat and Supercritical fluid adalah teknologi nano yang dapat dikembangkan dalam waktu dua tahun setelah pendirian perusahaan. NUFS tersebut dapat memecahkan sifat yang tidak larut dari obat medis dan materi calon obat baru. Teknologi itu dapat memperkecil ukuran tablet atau kapsul. Bio Synectics berhasil melakukan transfer teknologi atas empat dari tujuh calon obat baru. Pada tahun lalu, perusahaan ini mulai melakukan penelitian bersama untuk mengembangkan obat antikanker nano bersama lembaga penelitian di bawah naungan Institut Kanker Nasional (NCI) AS.





Jika teknologi partikel nano dari Bio Synectics membuahkan hasil yang nyata, maka teknologi tersebut dapat mengurangi efek samping dan meningkatkan khasiat pengobatan. Teknologi itu dapat diterapkan di dalam pembuatan makanan kesehatan dan kosmetik, sehingga bermanfaat untuk memperbaiki fungsi tubuh dan mencegah penuaan. Bio Synectics yang tetap meneliti demi mencapai tujuan tersebut semakin membuka lembaran baru di bidang industri bioteknologi Korea Selatan.