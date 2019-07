Kang Daniel Pecahkan Rekor Artis Solo dengan Penjualan Album Terbanyak dalam Satu Hari

ⓒ YONHAP News

Pada pukul 7 pagi pada 30 Juli KST, sehari setelah album Kang Daniel "Color On Me" dijual secara offline, album ini telah terjual 342.218 kopi. Ini mencapai No. 1 di chart album harian Hanteo dan memecahkan rekor penjualan satu hari untuk artis solo.





Total penjualan satu hari juga membawa Kang Daniel ke No. 2 dalam daftar artis solo terlaris (pria dan wanita) dalam satu minggu.





Sebelumnya, Kang Daniel menjadi berita utama setelah ia mendapatkan lebih dari 450.000 preorder untuk albumnya dalam satu minggu, jumlah yang belum pernah tercapai sebelumnya untuk artis solo pria.