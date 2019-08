Reuters: Perwakilan NSC AS Temui Perwakilan Korut di DMZ Minggu Lalu

ⓒKBS News

Kabar dari kantor berita Reuters mengenai kontak antara perwakilan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih dengan pihak Korea Utara (Korut) di DMZ pada minggu lalu, menunjukkan adanya pemulihan pertemuan tingkat kerja antara dua negara sedang diupayakan. Korut dan Amerika Serikat (AS) mengatakan pertemuan itu dilaksanakan untuk menyampaikan foto-foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un yang diambil saat mereka bertemu di Panmunjeom akhir bulan lalu. Akan tetapi, pertemuan itu lebih cocok disebut sebagai peluang untuk membicarakan pemulihan pembicaraan bilateral. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sendiri sempat menyinggung ‘solusi kreatif’ sembari mengharapkan perundingan tingkat kerja dengan Korut.





Pertemuan kedua pihak diperkirakan telah diadakan pada tanggal 23-24 Juli lalu ketika Penasihat NSC Gedung Putih John Bolton berkunjung ke Korea Selatan. Pada waktu itu, Direktur Senior NSC untuk Asia Matthew Pottinger dan Direktur Senior NSC untuk Semenanjung Korea Allison Hooker datang mendampingi Bolton. Tidak diketahui siapa di antara mereka yang melakukan pertemuan dengan Korut.





Hooker sempat menjadi anggota tim perunding tingkat kerja yang dipimpin oleh Duta Besar AS untuk Filipina Sung Kim pada KTT Korut-AS yang pertama. Ia juga mendampingi Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dalam kunjungannya ke Panmunjeom, sehari sebelum Presiden Trump menemui Pemimpin Korut di Panmunjeom bulan lalu. Oleh karena itu, kemungkinan besar Hooker menemui perwakilan Korut di Panmunjeom pekan lalu.





Sehubung dengan itu, hal yang menarik perhatian adalah sebutan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang mengharapkan terwujudnya pertemuan dengan Korut, dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 29 Juli sebelum menghadiri Forum Regional ASEAN (ARF). Sebelumnya, dalam sebuah wawancara pada tanggal 25 Juli, Pompeo juga mengatakan bahwa pihaknya menginginkan pemulihan pembicaraan tingkat kerja Korut dan AS. Lebih lagi, Pompeo menganalisis peluncuran rudal balistik Korut sebagai aksi untuk mendorong perundingan dengan AS.





Pompeo dalam konferensi pers tanggal 29 Juli tersebut menggunakan ungkapan ‘solusi kreatif’ ketika ditanya apakah AS dapat membebaskan Korut dari sanksi jika negara komunis itu tidak lagi membuat senjata nuklir kecuali senjata yang sudah dimilikinya. Namun, ia mengatakan bahwa KTT Korut-AS ke-3 belum direncanakan dan dibicarakan.





Dengan demikian, Pompeo tampaknya ingin menegaskan pendapatnya, bshwa AS tetap ingin melaksanakan pertemuan dengan Korut dan Pyongyang harus memperlihatkan perkembangan nyata dalam upaya denuklirisasi untuk menjalankan KTT bilateral ke-3. Dari segi itu, ‘solusi kreatif’ ditafsirkan bahwa Korut harus menetapkan diri mereka untuk melakukan denuklirisasi.





Dari segi lain, sebutan Pompeo itu ditafsirkan mendesak Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho untuk menghadiri ARF. Sebelumnya, Ri memberitakan bahwa dirinya tidak akan menghadiri ARF. Karena itu, pertemuan tingkat tinggi Korut dan AS yang diharapkan dapat berlangsung di Bangkok, menjadi gagal.





Berdasarkan hal tersebut, pertemuan Korut dan AS di Panmunjeom pekan lalu perlu diperhatikan karena mungkin dapat memutarbalikkan kondisi saat ini.