Menlu Korsel-Jepang Bertemu, Korsel Kemungkinan Tetap Dikeluarkan dari Daftar Negara Putih Ekspor Jepang

ⓒYONHAP News

Jepang tampaknya tidak akan mengubah posisinya untuk mengecualikan Korea Selatan dari daftar negara putih yang berhak mendapatkan prosedur ekspor Jepang yang lebih sederhana. Para menteri luar negeri dari dua negara telah bertemu di Bangkok, Thailand, namun dilaporkan bahwa kedua menteri hanya memastikan kembali perbedaan pandangan masing-masing. Delegasi parlemen Korea Selatan juga mengunjungi Jepang, tetapi mereka tidak membuahkan hasil apapun. Di Amerika Serikat (AS), muncul sejenis mediasi mengenai ketegangan antara kedua negara, tetapi juga pada akhirnya gagal untuk ditanggapi.





Pemerintah Tokyo akan memutuskan untuk mengecualikan Korea Selatan dari daftar negara putih dalam rapat kabinet pada tanggal 2 Agustus besok. Terkait dengan hal itu, Ketua Komite Pemungutan Suara Pemilu di Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang, Akira Amari yang juga merupakan sosok terdekat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, menggambarkan istilah ‘100%’. Dia mengungkapkan bahwa Korea Selatan hanya berubah statusnya dari negara yang terlibat dalam perlakuan khusus, menjadi negara biasa. Dia mengutip bahwa Korea Selatan merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia yang diberikan status negara putih tersebut dan menegaskan bahwa perubahan itu tidak ada artinya, dan juga bukan merupakan bentuk sanksi keuangan.





Partai berkuasa LDP itu juga membatalkan pertemuan antara sekretaris jenderal partainya, Toshihiro Nikai dengan para parlemen Korea Selatan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 31 Juli kemarin. Pihak partai tersebut pada awalnya meminta penundaan ke keesokan harinya tanggal 1 Agustus dan pada akhirnya membatalkannya hanya dalam waktu 6 jam kemudian, karena mereka harus melakukan pertemuan keamanan darurat. Delegasi parlemen Korea Selatan tersebut terdiri dari beberapa parlemen senior, dan kemudian mengatakan bahwa langkah pembatalan itu disebut ‘kurang sopan’. Para parlemen Korea Selatan berkunjung ke Jepang untuk meminta Tokyo membatalkan putusan pengecualian Korea Selatan dari daftar negara putih. Dengan demikian, pihak Jepang tampaknya merasakan beban besar untuk mengadakan pertemuan antara sekretaris jenderal partainya dan para parlemen Korea Selatan. Meskipun Jepang mengabaikan norma‑norma dasar dalam tata krama diplomasi, mereka tampak tetap akan mengeluarkan Korea Selatan dari daftar negara putih.





Menurut kantor berita Reuters, AS mendesak kedua negara untuk meneliti perjanjian penundaan demi menghentikan perselisihan diplomatik. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia akan mengadakan pertemuan menteri luar negeri antara Korea Selatan, AS dan Jepang untuk membuka mediasi, di sela-sela Forum Regional ASEAN di Bangkok, minggu ini. Sementara itu, surat kabar Asahi Shimbun Jepang melansir bahwa AS mengeluarkan ‘perjanjian penundaan’ yang mengarah pada Jepang untuk tidak melakukan pembatasan perdagangan tambahan dan Korea Selatan tidak melaksanakan penjualan aset perusahaan-perusahaan Jepang yang disita oleh pengadilan negara itu terkait korban kerja paksa di masa perang. Setelah itu, ketiga negara akan membuat kerangka perundingan mengenai pengetatan ekspor Jepang ke Korea Selatan. Namun Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga membantah bahwa laporan itu tidaklah benar. Dikatakannya, prosedur terkait akan dijalankan sesuai dengan rencana awalnya. Dengan kata lain, pertemuan menteri luar negeri Korea Selatan dan Jepang di Bangkok dibuka setelah ada keputusan kebijakan yang mutlak. Oleh sebab itu, kedua menteri hanya dapat memastikan perbedaan pandangan mereka.