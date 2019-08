JCS: Korut Kembali Luncurkan Dua Proyektil Jarak Pendek pada Hari Ini

ⓒYONHAP News

Peluncuran beruntun misil Korea Utara dianggap sebagai provokasi tingkat menengah untuk berbagai tujuan. Misil itu menjadi ancaman bagi Korea Selatan, namun tidak menargetkan Amerika Serikat (AS), sehingga sulit untuk menanganinya. Dengan kata lain, Korea Utara memberi tekanan secukupnya sambil tidak memecahkan kerangka dialog, dan juga ingin menghindari sanksi tambahan. Tampaknya Korea Utara akan melakukan berbagai uji coba senjata mereka secara serentak dalam kesempatan kali ini karena uji coba itu tidak dapat dilaksanakan dalam fase dialog.





Korea Utara terus melakukan provokasi segera setelah waktu negosiasi tingkat kerja yang dulu disepakati oleh pemimpin Korea Utara dan AS jatuh tempo. Pada tanggal 4 dan 9 Mei lalu, Korea Utara meluncurkan rudal balistik. Setelah peluncuran tersebut, pertemuan pemimpin antara Korea Utara, Korea Selatan dan AS digelar di Panmunjeom pada tanggal 30 Juni lalu. Pada saat itu, pemimpin Korea Utara dan Amerika Serikat sepakat untuk membuka kembali negosiasi tingkat kerja dalam waktu dua atau tiga minggu ke depan. Namun, negosiasi itu gagal dilaksanakan, dan Korea Utara langsung melakukan provokasi.





Pada tanggal 25 Juli, Korea Utara meluncurkan dua unit rudal balistik yang terbang sejauh 600km dengan ketinggian 50km. Pada tanggal 31 Juli lalu, mereka juga meluncurkan proyektil yang terbang sejauh 250km dengan ketinggian 30km. Otoritas militer Korea Selatan menganalisis proyektil itu sebagai rudal jarak pendek, namun Korea Utara mengklaim bahwa proyektil tersebut adalah roket artileri berkaliber besar jenis baru. Setelah itu, pada pagi hari ini Korea Utara kembali meluncurkan dua proyektil yang diperkirakan sebagai rudal.





Sehubungan dengan provokasi tersebut, Korea Utara langsung menyatakan maksudnya. Menurut Korea Utara, peluncuran pada tanggal 25 Juli lalu adalah penembakan unjuk kekuatan dari senjata strategis baru. Mereka memberikan peringatan kepada otoritas militer Korea Selatan yang memasukkan jet tempur siluman dan latihan militer dengan AS yang disebut "DongMaeng 19-2"





Namun, Korea Utara tidak menyebutkan nama AS. AS juga menyatakan peluncuran itu tidak mengancam keamanan AS. Proyektil pada tanggal 31 Juli dan 2 Agustus juga menargetkan Korea Selatan dari sisi jenis proyektil dan jarak tempuh.





Roket artileri berarti peluncur roket yang dapat meluncurkan beberapa roket dalam satu penembakan atau lebih dikenal dengan nama Multiple Rocket Launcher (MRL). Roket artileri Korea Utara yang berkaliber 300mm memiliki jarak tempuh maksimal 200km. Dengan jangkauan tersebut, roket tersebut dapat menyerang Gyeryongdae, Provinsi Chungcheong Selatan yang juga merupakan lokasi markas Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Namun, jarak tempuh roket yang diluncurkan kali ini selain diperpanjang, juga menggunakan kaliber 400mm dan dilengkapi dengan sistem kendali.





Pada akhirnya, Korea Utara ingin memiliki kemampuan untuk mengancam daratan AS dan menekan Korea Selatan dengan kekuatan senjata. Melalui hal tersebut, daya negosiasi Korea Utara dapat berkembang saat bernegosiasi dengan AS. Dengan diakui sebagai negara pemilik nuklir, Korea Utara dapat menjaga rezim mereka dengan stabil. Akibatnya, diperkirakan Korea Utara akan terus melakukan provokasi tambahan di masa depan.