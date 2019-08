Pengujian Rudal Jarak Menengah AS Segera Setelah Penarikan Diri dari INF

ⓒYONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa uji coba rudal jelajah berbasis darat telah diluncurkan dengan sukses pada tanggal 18 Agustus waktu setempat. AS bahkan menyampaikan rencananya untuk kembali melakukan pengujian rudal balistik jarak menengah pada pertengahan November yang akan datang. Sebelumnya Menteri Pertahanan AS Marc Esper secara terbuka melontarkan niatannya untuk memasang rudal jarak menengah di kawasan Asia. Memang benar persaingan pengembangan senjata tampaknya akan dimulai secara agresif, seiring dengan penarikan AS dari Perjanjian Pembatasan Senjata Nuklir Jarak Menengah (INF) dan peluncuran rudal dari AS.





Penyebab penarikan AS dari INF adalah pelanggaran perjanjian dari Rusia dan pengembangan rudal dari China. INF merujuk pada larangan produksi, pengujian dan pemasangan rudal jarak pendek dan menengah berbasis darat, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah yang memiliki jangkauan 500-5.500 kilometer. Pada tahun 1987, perjanjian itu ditandatangani oleh AS dan Uni Soviet. Dalam kenyataannya, perjanjian itu berkontribusi dalam mengakhiri perang dingin dan dilanjutkan dengan keterbukaan Uni Soviet dan Eropa Timur. Dibawah perjanjian itu, sebanyak 2.692 rudal jarak pendek dan menengah dibuang, termasuk 846 rudal dari AS dan 1.846 rudal dari Uni Soviet. Tentunya pengembangan rudal baru yang sejenis juga turut dihentikan.





Keluarnya AS dari perjanjian nuklir dengan Moskow didorong oleh rudal Iskander Rusia yang dipasang seperti di Kaliningrad untuk melawan strategi pertahanan rudal dari Eropa. Pihak Rusia mengklaim Iskander-M tersebut memiliki jarak tembak 415 kilometer yang tidak melanggar perjanjian, namun diasumsikan bahwa jangkauan rudal itu dapat mencapai 700-800 kilometer. Rudal jelajah Iskander-K tipe baru dengan jarak tempuh hingga 1.500 kilometer juga secara jelas melanggar perjanjian tersebut. Akibatnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan AS menarik diri dari INF, saat pertemuan menteri luar negeri NATO, dengan mengutip bahwa jika Rusia tidak mematuhi perjanjian dengan sepenuhnya dan terverifikasi, maka AS akan menghentikan pelaksanaan perjanjian tersebut. Pada tanggal 1 Februari 2019, AS secara resmi menyatakan keputusan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut, dan pada hari yang sama, Rusia ikut menyampaikan pernyataan yang sama. Setelah prosedur penarikan berlanjut dalam waktu enam bulan, AS secara resmi menarik diri dari perjanjian pada tanggal 2 Agustus dan perjanjian itu dihapuskan.





Selain itu, penarikan AS dari perjanjian itu sangat ditujukan untuk mengendalikan China. China tidak terlibat dalam perjanjian itu, lalu secara bebas mengembangkan rudal, yang pastinya mengancam AS. Oleh sebab itulah, Menteri Pertahanan AS mengutarakan niatnya untuk memasang rudalnya di wilayah Asia. Dalam hal ini, pengujian rudal jarak menengah dari AS baru-baru ini mengisyaratkan dimulainya proses persiapan untuk penempatan rudal jarak menengahnya di kawasan Asia. AS pernah menyinggung Australia, Jepang dan Korea Selatan sebagai tempat yang diinginkannya, namun negara-negara tersebut semuanya membantah keinginan mereka untuk terlibat. Menteri Esper mengatakan bahwa AS menginginkan pemasangan senjata tersebut dalam beberapa bulan kedepan, namun tampaknya dibutuhkan waktu beberapa tahun hingga terealisasi. Mengingat gerakan AS untuk mengendalikan China, program nuklir Korea Utara dan Rusia bergerak menuju belahan timur, sehingga upaya AS untuk menempatkan rudal jarak menengahnya di wilayah Asia diperkirakan akan kian cepat. Gerakan tersebut memang akan memicu pengembangan senjata dari China, Rusia dan Korea Utara, yang juga menimbulkan peningkatan persenjataan dari Taiwan dan Jepang. Keprihatinan juga semakin meningkat terhadap wilayah Asia Timur yang mungkin akan berubah menjadi hutan senjata pemusnah massal.