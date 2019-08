Menteri Pompeo Merasa Kecewa Atas Pencabutan GSOMIA

ⓒYONHAP News

Pemerintah Seoul memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dengan Jepang pada hari Kamis (22/8/19) kemarin. AS menunjukkan rasa tidak puas yang cukup tinggi, dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga menyatakan rasa kecewanya. Kementerian Luar Negeri AS mengatakan keputusan Seoul adalah kesalahpahaman serius dari pemerintahaan Moon Jae-in. Dengan kata lain, mereka memandang bahwa pemerintahaan Moon salah menilai mengenai tantangan serius dari sisi keamanan yang dihadapi Asia Timur. Ekspresi AS itu dianggap sebagai 'kritik' walaupun dijelaskan dengan kata-kata diplomasi.





Memang, GSOMIA adalah perjanjian kerjsama militer antara Korea Selatan dan Jepang, namun juga mendapat banyak perhatian dari AS. Sebelum GSOMIA ditandatanganai, pertukaran infomrasi terkait misil dan nuklir Korea Utara dilaksanakan antara Korea Selatan dan Jepang melalui AS. Namun, GSOMIA memungkinkan pertukaran informasi langsung yang lebih aktif, dan AS juga menggarisbawahi hal tersebut.





Pencabutan GSOMIA dibicarakan sebagai langkah lanjutan atas pencabutan Korea Selatan dari daftar negara putih Jepang. Pencabutan GSOMIA itu juga dianlisis sebagai 'kartu penekan' untuk mendesak peran AS dalam memecahkan konflik antara Korea Selatan dan Jepang, karena GSOMIA sangat penting dalam kerjasama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang. Oleh karena itu, AS juga terus menyatakan keinginannya untuk tetap memperpanjang GSOMIA setelah pencabutannya mulai dibicarakan. Kantor Kepresidenan Cheongwadae terpaksa memikirkan pengaruh pencabutan GSOMIA terhadap hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS. Untuk itu, Seoul terus membahas hal itu dengan AS, dan lebih dulu memberitahukan keputusan pencabutan GSOMIA ini kepada AS.





Cheongwadae menyatakan bahwa AS cukup memahami keputusan kali ini. Namun , AS membantah pernyataan tersebut. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa keputusan kali ini berbeda dengan hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS. Ia melanjutkan, hubungan aliansi dengan AS tetap akan berkembang melalui kerjasama yang erat.





Namun, kelihatannya AS tidak memisahkan pencabutan GSOMIA kali ini dengan hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS. Dengan jelas, AS ingin membatasi China dengan menggunakan kerjasama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang. Namun, pencabutan GSOMIA dianggap oleh AS sebagai keluarnya Korea Selatan dari kerjasama keamanan.





Sementara pihak lain menganalisis bahwa pencabutan GSOMIA membuat AS dapat berperan lebih aktif untuk memecahkan konflik antara Korea Selatan dan AS. Namun, untuk menangani hubungan aliansi dengan AS, diperkirakan beban yang ditanggung oleh Korea Selatan lebih meningkat dan tekanan AS juga menguat seperti kenaikan biaya pertahanan yang ditanggung Korea Selatan untuk penempatan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan, pengiriman pasukan ke Selat Hormuz, dll.