Yook Sungjae BTOB & Hwang Jung Eum Perankan Drama Baru Berdasarkan Webtoon

© C-Jes Entertainment / Cube Entertainment

Yook Sungjae dan Hwang Jung Eum telah dikonfirmasi untuk sebuah drama yang sebelumnya sedang mereka rundingkan.





Kamis (29/8), dikonfirmasi bahwa kedua aktor, bersama dengan Choi Won Young dan Lee Joon Hyuk, akan membintangi drama baru JTBC, "Ssang Gap Pocha" (judul diromanisasi).





Drama ini didasarkan pada webtoon populer dengan judul yang sama, yang mendapat peringkat 10 dari 10 bintang di Daum dan memenangkan Excellence Award di 2017 Korea Comic Awards. Cerita ini berpusat di sekitar pojangmacha misterius (tempat minum outdoor) yang muncul di berbagai tempat dan pelanggannya.





Hwang Jung Eum akan memerankan Wol Joo, seorang wanita yang bekerja di pojangmacha. Yook Sungjae telah berperan sebagai Han Kang Bae, seorang karyawan layanan pelanggan dari sebuah supermarket.





Disutradarai oleh Jeon Chang Geun dari "The Queen of Office," "What Happens to My Family," dan "The Package," "Ssang Gap Pocha" akan mulai syuting bulan depan dan akan tayang perdana pada awal 2020.