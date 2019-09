Utamakan Kesehatan Anggota, Oh My Girl Tunda Konser Solo

Selasa (3/9), WM Entertainment mengumumkan melalui fancafe resmi Oh My Girl, "Kami telah diwajibkan untuk menunda konser solo Oh My Girl, 2019 Fall Fairy Tale - BLACKLABEL, yang dijadwalkan pada 28 dan 29 September."





Agensi melanjutkan, “Kami membuat keputusan ini untuk menyeimbangkan kondisi kesehatan anggota Oh My Girl demi menciptakan konser terbaik. Keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan para anggota dan mempertimbangkan dengan cermat pihak kami. Kami dengan tulus meminta maaf kepada para penggemar yang telah mengantisipasi konser untuk waktu yang lama, dan kami akan menggandakan upaya kami dalam persiapan konser untuk menyambut Anda semua dengan penampilan yang lebih baik.”





Konser Oh My Girl telah dijadwalkan untuk berlangsung di Blue Square iMarket Hall antara 28 dan 29 September. Namun, baru-baru ini, YooA harus duduk dalam sebagian pertunjukan yang dijadwalkan karena cedera pergelangan kaki, sementara Jiho terlihat mengalami kesulitan selama pertunjukan festival dan kemudian terungkap menderita pusing karena pilek.