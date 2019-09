SEVENTEEN Lampaui Rekor Penjualan dengan Album Ketiga

© PLEDIS ENTERTAINMENT

SEVENTEEN merilis album ketiga mereka berjudul "An Ode,” dengan lagu utama "Fear" pada 16 September. Dalam tiga hari, "An Ode" telah melompati total penjualan minggu pertama yang diperoleh SEVENTEEN untuk album mereka sebelumnya, EP "You Made My Dawn."





Pada 20 September sekitar 1:20 malam KST, "An Ode" telah mencatat penjualan 640.000 kopi, menembus angka 500.000 dalam waktu lima hari sejak dirilis.





SEVENTEEN mungkin masih memiliki lebih banyak rekor untuk dipecahkan di masa depan, karena minggu pertama penjualan mereka secara resmi berakhir pada 22 September. Namun, rekor mereka saat ini untuk "An Ode" menempatkan mereka di rekor penjualan minggu pertama tertinggi kedua untuk album pada tahun 2019.