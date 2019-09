Pemimpin Korsel dan AS Kembali Komitmen untuk Hindari Penggunaan Kekuatan terhadap Korut

ⓒYONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dalam pertemuan mereka di New York, tampaknya hanya memastikan kembali prinsip mereka mengenai denuklirisasi Korea Utara. Namun, tanda-tanda positif juga ditunjukkan dalam masalah pembagian biaya pertahanan dan persekutuan bilateral mereka.





KTT Korea Selatan-AS kesembilan telah diadakan, bertepatan dengan adanya usulan Korea Utara untuk melanjutkan dialog dengan AS pada akhir bulan ini. Dengan demikian, ‘cara perhitungan nuklir Korea Utara’ telah menjadi prioritas utama dalam pertemuan puncak tersebut. Namun kedua pemimpin dilaporkan tidak menyinggung metode yang baru tersebut. Sebelumnya, Presiden Trump mengkritik langsung kebijakan diplomatik mantan Penasihat Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih, John Bolton. Pada waktu yang sama, Trump melontarkan “memang sebaiknya ada cara perhitungan yang baru”. Pernyataan tersebut juga dianggap sebagai upaya Washington yang mungkin mempertimbangkan posisi yang fleksibel, seperti ‘pendekatan bertahap’. Oleh sebab itulah, ada yang berspekulasi bahwa kedua pemimpin di pertemuan di New York kali ini kemungkinan menyebut metode perhitungan baru tersebut.





Seorang pejabat di Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan keduanya tengah berupaya menemukan langkah-langkah yang dapat dilakukan secara signifikan. Untuk itu, kedua pemimpin dikatakan telah bertukar pandangan mereka mengenai rincian langkah untuk bergerak menuju kemajuan yang signifikan itu. Mengenai pelonggaran sanksi pada Korea Utara, keduanya tetap bersikeras untuk mempertahankan penerapan sanksi.





Sementara itu, Presiden Trump kembali memastikan komitmen sebelumnya untuk tidak akan menggunakan kekuatan melawan Korea Utara. Kedua pemimpin juga mengulangi janji mereka untuk memberikan masa depan yang cerah bagi Korea Utara, jika rezim itu melakukan denuklirisasi. Begitu pula kedua negara kembali memastikan tekad kuat mereka demi menciptakan denuklirisasi dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea, sembari tetap menjaga posisi sebelumnya. Meski begitu, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan posisi AS dalam dialog dengan Korea Utara. Karena pihak Washington tampaknya mencoba langkah-langkah untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam cakupan prinsip-prinsip tersebut. Dapat dikatakan bahwa AS tidak menyebutkan gagasan baru itu, karena masih tengah berupaya menemukan solusinya.





Dilaporkan bahwa Moon dan Trump menyampaikan pendapat yang sama mengenai isu aliansi bilateral dan pembagian biaya pertahanan antara kedua negara. Fokusnya terpusat pada pernyataan Trump bahwa Korea Selatan adalah negara pembeli terbanyak peralatan militer buatan AS. Pernyataan tersebut bernuansa positif, yang justru berbeda dengan tekanannya yang dilontarkan dalam KTT pada bulan April lalu. Diperkirakan ada sedikit penurunan dalam tekanan Trump, atas kenaikan biaya pertahanan pasukan AS di Korea Selatan.





Presiden Moon juga mengungkapkan pembelian peralatan militer AS oleh Korea Selatan selama 10 tahun terakhir dan rencananya untuk tiga tahun kedepan, sembari menegaskan perlunya pembagian biaya yang masuk akal dan adil. Moon tampaknya menolak kenaikan yang berlebihan, dengan menyuarakan bahwa bagi Korea Selatan, AS adalah negara nomor satu di dunia diantara negara-negara lain yang melakukan transaksi peralatan militer dengan Korea Selatan. Di sisi lain, Moon dan Trump juga mengulangi komitmen mereka atas persekutuan yang sangat kuat antara Korea Selatan dan AS, yang menjadi poros inti dalam perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan wilayah Asia Timur Laut.