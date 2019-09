So Ji Sub Kembali ke Layar Besar dengan Film Thriller

© YONHAP News

Kamis (26/9), media melaporkan bahwa So Ji Sub akan berperan sebagai pemeran utama pria dalam film baru berjudul 'Confession' (judul tentatif).





Segera setelah itu, sebuah sumber dari agensi So Ji Sub 51K mengkonfirmasi, "So Ji Sub akan membintangi film 'Confession,' dan syuting akan dimulai menjelang akhir tahun ini."





‘Confession’ adalah film thriller misteri yang dibuat oleh perusahaan produksi film di belakang seri populer ‘Along With the Gods’. Film ini akan disutradarai oleh sutradara Yoon Jong Suk dari "Marine Boy." Menurut laporan, para produser sedang mencari pemeran utama wanita dan akan mulai syuting pada bulan Desember setelah proses casting selesai.