Perusahaan Pelindung Data dan Aplikasi, Fasoo.com

Perusahaan yang melindungi data dan aplikasi, Fasoo.com didirikan pada bulan Juni 2000. Ketua Cho Kyu-gon mendirikan Fasoo.com bersama rekan kerjanya di Samsung SDS untuk mengembangkan peranti lunak yang dapat digunakan di luar negeri. Fasoo.com berhasil menerapkan teknologi DRM pada file dokumen perusahaan, yang sebelumnya hanya terbatas di bidang file musik dan video, hingga akhirnya membuat pasar baru untuk keamanan dokumen untuk perusahaan.





Fasoo.com yang telah memiliki hak paten terkait teknologi enkripsi, pembatasan hak, dan lainnya berhasil maju ke pasar AS dengan teknologi terunggul. Walaupun ada saat-saat yang menyulitkan mereka dari sisi harga dan pamor perusahaan, namun Fasoo.com tetap mengalahkan perusahaan besar Microsoft dari sisi verifikasi teknis. Akhirnya, Fasoo.com diakui di pasar AS yang merupakan pasar pusat teknologi informasi di dunia, dan kemudian mereka mengibarkan namanya di perusahaan telekomunikasi, manufaktur, distribusi, lembaga internasional, dan lainnya. Pada tahun ini, lembaga keuangan di AS menjadi pelanggan Fasoo.com, sehingga nama perusahaan itu terus terkenal di luar negeri. Fasoo.com yang melakukan bisnis di Asia Tenggara termasuk pemerintah elektronik Malaysia, dan lainnya juga berupaya untuk mengembangkan teknologi.





Fasoo.com menempati urutan puncak di pangsa pasar keamanan aplikasi dalam negeri Korea Selatan. Alat analisa kode 'Sparrow' bertanggung jawab dalam keamanan aplikasi. Selain itu, program pengendalian dokumen elektronik, Wrapsody juga mendapat perhatian tinggi di pasar global. Fasoo.com tetap menjaga nilai peranti lunak di lingkungan teknologi informasi yang terus berubah sebagai kebanggaan peranti lunak keamanan Korea Selatan. Barangkali tak lama lagi, perusahaan itu lebih berkembang lagi menjadi perusahaan peranti lunak yang mewakili pasar dunia.





