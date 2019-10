© SELF STORAGE

Belakangan ini, 'self storage' dibuka di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Korea Selatan. Self storage disingkat dari kata Self service storage dan berarti fasilitas penyimpanan barang.





Barang-barang di rumah tangga semakin meningkat, dan perusahaan juga perlu ruang untuk menyimpan produk mereka. Dengan meningkatnya permintaan serupa, bisnis layanan 'self storage' yang meminjamkan fasilitas penyimpanan berbiaya, mendapat banyak sorotan.





Berbeda dengan gudang kargo yang berskala besar, self storage berlokasi di dalam kota, sehingga mudah untuk dikunjungi. Kontrak pinjaman dengan jangka pendek sangat bermanfaat bagi peminjam dari sisi biaya penggunaan.





Belakangan ini, kalangan berpendapatan menengah yang tinggal di kota, yang membutuhkan ruang penyimpanan produk rumah tangga, maupun perusahaan yang memerlukan ruang penyimpanan barang, banyak menggunakan layanan self storage. Jumlah penjualan industri self storage di AS pada tahun lalu mencapai 38 miliar dolar Amerika.





Meskipun industri self storage di dalam negeri Korea Selatan masih berada di tahap awal, namun diperkirakan layanan self storage yang dapat menyimpan barang pribadi dengan harga rasional semakin lama akan semakin meningkat.