NCT Dream Gelar Konser Solo Pertama “The Dream Show”

Pada tanggal 16 dan 17 November, NCT Dream akan mengadakan konser solo pertama mereka bertajuk "The Dream Show" di Jangchung Arena, Seoul.





Setelah menunjukkan pesona mereka yang beragam dengan lagu “Chewing Gum,” “My First and Last,” “We Young,” “GO,” “We Go Up,” dan “BOOM,” para penggemar sangat menantikan konser yang akan datang.





Tiket untuk konser akan mulai dijual mulai 8 Oktober pukul 8 malam WKS untuk anggota klub penggemar, dan penjualan akan dibuka untuk umum mulai 14 Oktober pukul 8 malam WKS.





Baru-baru ini, NCT Dream menduduki puncak tangga lagu iTunes di seluruh dunia dengan mini album ketiga mereka "We Boom" pada bulan Juli, peringkat No 1 di chart musik Korea QQ Music, No. 90 di chart Billboard's Artist 100, dan No 3 di Social 50. Selanjutnya, NCT Dream menjadi artis Asia pertama yang masuk dalam daftar "21 Under 21" Billboard selama dua tahun berturut-turut, memamerkan kekuatan global mereka.