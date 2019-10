BTS Buka Pop-Up Store Skala Besar “House of BTS” di Seoul

Kamis (10/10), Big Hit Entertainment mengungkapkan bahwa mereka akan membuka toko pop-up BTS berjudul "House of BTS" di Gangnam mulai 18 Oktober hingga 5 Januari mendatang.





"House of BTS" akan menyediakan konten yang ditingkatkan dari "BTS World Tour Pop-Up Store," yang diadakan di Los Angeles, Chicago, New York, London, dan Paris selama bulan Mei dan Juni bersamaan dengan tur BTS “Love Yourself: Speak Yourself.”





Toko pop-up akan dibuka menggunakan seluruh bangunan di Gangnam yang terdiri dari satu lantai bawah tanah dan tiga lantai atas. Pengunjung akan dapat menghadiri ruang pertunjukan di mana mereka dapat mengalami dunia dalam video musik BTS, dan mereka juga dapat membeli merchandise, makanan, dan minuman. Selain itu, tidak seperti toko pop-up sebelumnya yang hanya dibuka selama periode tur, "House of BTS" akan dibuka untuk jangka waktu sekitar 80 hari.





Selanjutnya, "House of BTS" akan dihias dengan tema merah muda yang digunakan dalam album BTS "Map of the Soul: Persona," dan toko akan menggunakan karya seni dari lagu-lagu hit BTS "DNA," "MIC Drop," dan banyak lagi.





Big Hit Entertainment mengungkapkan bahwa "House of BTS" akan memberikan pengalaman yang lebih luar biasa dibandingkan dengan yang ada di toko pop-up sebelumnya. Mereka menyampaikan, “Ini akan menjadi pengalaman yang beragam. Kami berharap ini menjadi tempat yang bisa dinikmati banyak orang, bukan hanya penggemar.”