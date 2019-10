‘Make It Right,’ BTS Rilis Kolaborasi dengan Lauv

© Big Hit Entertainment

Kamis (17/10), media melaporkan bahwa BTS berencana untuk merilis remix khusus dari lagu mereka "Make It Right" bersama Lauv. Big Hit Entertainment mengkonfirmasi berita ini dengan mengunggah gambar teaser yang menunjukkan lagu akan dirilis pada tanggal 18 Oktober pukul 18:00 WKS.





'Make it Right' merupakan lagu yang termasuk dalam album 'MAP OF THE SOUL: PERSONA' yang dirilis pada bulan April oleh BTS. Lagu ini hangat dibicarakan karena bintang pop dunia Ed Sheeran turut berpartisipasi dalam produksinya.





Selain itu, 'Make it Right' berada di peringkat ke-95 di chart Billboard Hot 100 tak lama setelah rilis meskipun itu bukan lagu utama dari album.





Kali ini BTS dan Lauv berkolaborasi dalam versi remix dari ‘Make it Right’. Publik menantikan sinergi dari kedua ikon dunia ini.