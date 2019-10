Ingin Fokus Menyanyi, An Yu Jin IZ*ONE Putus Sekolah

© YONHAP News

Jumat (25/10), sebuah sumber dari Off The Record Entertainment mengatakan, “An Yu Jin, orangtuanya, dan agensi dengan hati-hati membahas situasi An Yu Jin saat ini dan masa depannya selama jangka waktu yang lama. Kami memutuskan untuk belajar mandiri, bersekolah di rumah, dan kemudian mengikuti ujian kualifikasi agar tingkat pendidikannya diakui.”

Sumber melanjutkan, "Kami menghormati keinginan An Yu Jin dan orang tuanya dan akan melakukan yang terbaik untuk mendukungnya dengan sepenuh hati sehingga ia dapat memenuhi keinginannya."

IZ*ONE secara aktif mempromosikan di Korea dan Jepang. Grup ini berencana membuat comeback di Korea bulan depan.