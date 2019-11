Penurunan Suku Bunga Acuan AS dan Ekonomi Korsel

ⓒYONHAP News

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, memangkas suku bunga acuan sebanyak 0,25 persen poin, dari 1,75-2,00 persen ke 1,50-1,75 persen. Berdasarkan keputusan tersebut, kini arah kebijakan mata uang dan suku bunga acuan dari Bank Sentral Korea (BOK) menjadi perhatian.





Pemangkasan suku bunga acuan The Fed kali ini dilakukan dalam waktu 42 hari sejak tanggal 18 September lalu dan merupakan kali ketiga dalam tahun 2019 ini. Dengan demikian, The Fed sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 0,75 persen poin dalam tahun ini.





The Fed dalam pernyatannya menyebutkan peningkatan peluang kerja yang stabil, pengangguran yang rendah, dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, selama 12 bulan terakhir, inflasi pun berada di bawah dua persen sesuai dengan target The Fed, namun investasi perusahaan dan ekspor melemah. Oleh karena itu, The Fed memangkas suku bunga acuannya dan kemudian akan membekukannya untuk sementara waktu.

Wakil Gubernur BOK, Yoon Myun-shik, dalam pertemuan dengan wartawan usai rapat terkait pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada tanggal 31 Oktober, menyampaikan bahwa keputusan The Fed telah diperkirakan dan hal itu berdampak positif pada perekonomian Korea Selatan.





Para pakar kebanyakan berpendapat bahwa BOK akan mencermati kondisi suku bunga, tapi sebagian lainnya berpandangan bahwa masih ada kemungkinan untuk menurunkan kembali suku bunga acuan. Menurut Gubernur The Fed, Jerome Powell, suku bunga acuan tidak perlu dipangkas lagi karena kondisi ekonomi tidaklah buruk, namun masih belum dapat dipastikan kondisi selanjutnya. Perkiraan pakar tersebut berdasarkan sebutan Powell itu.





BOK telah menurunkan suku bunga acuannya pada bulan Juli dan Oktober, masing-masing sebanyak 0,25 persen poin. Oleh karena itu, selisih suku bunga acuan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat menjadi semakin sempit. Namun, pemangkasan The Fed kali ini kembali membesarkan selisih itu.





Bagaimanapun juga, karena pemangkasan suku bunga acuan The Fed kali ini, kekhawatiran tentang keluarnya modal berkurang dan rasio pertumbuhan ekonomi Korea Selatan melemah, sehingga muncul analisis bahwa BOK kemungkinan akan menurunkan kembali suku bunga acuannya.