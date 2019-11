Ji Soo Bintangi Drama Baru Berdasarkan Webtoon

© YONHAP News

Kamis (31/10), dilaporkan bahwa Ji Soo telah dikonfirmasi untuk memainkan peran utama dalam sebuah drama baru berdasarkan pada webtoon "Amanza" (terjemahan literal).





Sebuah sumber dari agensinya Prain TPC mengkonfirmasi berita itu dan menyatakan, "Memang benar bahwa Ji Soo akan berperan dalam Amanza. Proses syuting belum dimulai."





"Amanza" didasarkan pada webtoon oleh Kim Bo Tong yang menceritakan kisah seorang individu berusia 26 tahun yang didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Ini akan menjadi proyek bentuk pendek digital pertama yang dipimpin oleh Kakao M, dan harapan mereka adalah untuk menghasilkan lebih banyak drama setelah "Amanza."





Ji Soo telah berperan dalam drama seperti "Angry Mom," "Scarlet Heart: Goryeo," "Strong Woman Do Bong Soon," dan "Bad Guys 2." Dia juga muncul dalam dua musim drama Netflix tahun 2019 "My First First Love” dan akan menarik untuk melihat seperti apa perannya selanjutnya.