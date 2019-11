© JYP Entertainment

Mini album terbaru GOT7 "Call My Name" dirilis pada pukul 6 sore 4 November. Pada pukul 8 pagi keesokan harinya, mini album ini langsung memuncaki tangga lagu Album Top iTunes di 28 negara termasuk Australia, Brasil, Meksiko, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Thailand, dan banyak lagi.





Selain itu, lagu utama yang berjudul "You Calling My Name" juga menduduki peringkat atas tangga lagu Top iTunes di enam negara termasuk Chili, Arab Saudi, Filipina, dan lainnya. Lagu ini berisikan curahan hati anggota untuk para penggemar yang telah menjadi alasan keberadaan GOT7.





Untuk menyambut comeback, reality show GOT7 "GOT7's Hard Carry" akan kembali dengan musim baru pada 13 November mendatang.