Masalah Kesehatan, Dino Seventeeen Absen di Konser Jepang

© YONHAP News

Salah satu anggota Seventeen, Dino, dilaporkan tak akan menghadiri konser "Ode to You" yang akan berlangsung pada 7 November di Makuhari karena masalah kesehatan.





Berikut ini adalah pernyataan resmi dari Pledis Entertainment:





“Halo, ini adalah Pledis Entertainment. Kami mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang selalu menunjukkan cinta yang besar dan dukungan yang hangat terhadap Seventeen.





Anggota Seventeen, Dino mengunjungi rumah sakit pagi ini setelah menunjukkan gejala enteritis (radang usus). Sesuai dengan diagnosis spesialis medis, kami telah memutuskan bahwa Dino harus beristirahat sampai kondisi kesehatannya membaik.





Maka dari itu, kami mengumumkan bahwa Dino tidak akan berpartisipasi dalam konser Makuhari dari tur dunia SEVENTEEN "Ode to You in Japan," yang berlangsung pada tanggal 7 November. Kami meminta pengertian Anda.





Kami ingin meminta maaf karena membuat penggemar khawatir dengan menyampaikan berita mendadak seperti ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Dino kembali dan bertemu penggemar lagi dalam kondisi yang lebih sehat.





Kami meminta dukungan Anda yang berkelanjutan untuk Seventeen dan Dino. Terima kasih.”