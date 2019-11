Korea Utara Tingkatkan Tekanan pada AS

© YONHAP News

Pada tanggal 17 November, Korea Selatan dan AS memutuskan untuk menunda latihan militer gabungan mereka, sembari mendesak Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan tanpa syarat dengan AS. Pada hari yang sama, Presiden AS, Donald Trump juga mengirim pesan ke rekannya Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang menyerukan agar dia mempercepat proses negosiasi nuklir. Namun Korea Utara sebaliknya hanya menekan AS dengan keras, untuk menarik kebijakan permusuhannya terhadap Pyongyang.





Dengan semakin dekatnya batas waktu akhir tahun yang ditetapkan oleh Korea Utara agar AS akan datang ke meja perundingan dengan cara perhitungan baru, Korea Utara mempertahankan sikap garis kerasnya. Dalam keadaan ini, AS tampaknya telah menyoroti kemungkinan untuk melanjutkan negosiasi dengan Korea Utara. Pyongyang membuat tanggapan cepat terhadap pesan Trump dengan merilis serangkaian pernyataan agresif dan ancaman.





Korea Utara tidak menentukan secara tepat apa yang dimaksud dengan ‘kebijakan permusuhan’ itu, tetapi tampaknya mencakup berbagai masalah termasuk latihan militer bersama antara Korea Selatan dan AS, pemasokan senjata teknologi tinggi AS ke Korea Selatan, sanksi terhadap rezim Korea Utara dan masalah hak asasi manusia Korea Utara. Korea Utara memperingatkan AS untuk jangan berharap dapat berunding dengan Korea Utara sampai menarik penuh seluruh kebijakan permusuhan terhadap Pyongyang.





Korea Utara tampaknya meningkatkan tekanan terhadap Trump dengan memanfaatkan situasi politik di dalam negerinya, dalam upaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin yang diinginkannya dari AS. Korea Utara melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan perubahan sikap dari AS, sehingga keduanya diharapkan akan melanjutkan konflik sengit mereka untuk beberapa waktu ke depan.