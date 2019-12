Aktris Jeon Hye Bin Selenggarakan Pernikahan di Bali

© YONHAP News

Senin (2/12), sebuah sumber dari industri hiburan melaporkan, "Jeon Hye Bin akan mengadakan pernikahannya pada 7 Desember di Bali.”

Pernikahan Jeon Hye Bin dilaporkan akan bersifat pribadi dengan hanya dihadiri oleh teman dekat dan keluarga pasangan. Keputusan untuk menjadikan pernikahan itu pribadi adalah karena status tunangannya yang bukan selebriti. Calon suaminya dilaporkan dua tahun lebih tua dan mereka telah berpacaran selama sekitar satu tahun.

Jeon Hye Bin memulai debutnya sebagai penyanyi pada tahun 2002 dan beralih karir untuk berakting. Ia berperan di beberapa drama seperti "Another Oh Hae Young," "Terdistorsi," dan "Life on Mars."