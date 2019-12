Aktor Pendatang Baru Cha In Ha Meninggal Dunia

© YONHAP News

Selasa (3/12), polisi menyatakan bahwa aktor Cha In Ha ditemukan tewas di rumahnya, dan penyebab kematiannya saat ini sedang diselidiki.

Agensi Cha In Ha, Fantagio merilis pernyataan berikut:





“Halo, Ini Fantagio.

Kami merasa sedih untuk menyampaikan berita yang memilukan dan menyedihkan ini.

Pada 3 Desember, aktor Cha In Ha meninggalkan kita.

Kami benar-benar patah hati untuk menyampaikan berita sedih kepada semua orang yang telah mengirim banyak cinta dan dukungan kepada Cha In Ha sampai sekarang.

Kami penuh dengan kesedihan atas berita yang masih sulit dipercaya ini.

Kami dengan sungguh-sungguh memohon untuk tidak menyebar desas-desus dan agar laporan spekulatif tidak disebarkan agar keluarganya yang mengalami kesedihan lebih besar daripada siapa pun karena berita tiba-tiba ini dapat mengirimnya pergi dengan damai.

Seperti yang diinginkan oleh keluarganya, pemakaman akan diadakan secara pribadi.

Kami menyampaikan duka yang mendalam atas kematiannya."





Dilahirkan pada tahun 1992, Cha In Ha memulai debutnya pada tahun 2017 melalui film pendek "You, Deep Inside of Me" dan merupakan anggota kelompok aktor kedua Fantagio, SURPRISE U. Ia membintangi drama web "Miss Independent Jieun 2" dan drama televisi termasuk "Degree of Love," "Wok of Love," "Are You Human, Too ?," "Clean with Passion for Now," dan "The Banker." Drama terbarunya "Love with Flaws" tayang perdana pada 27 November.