Pada 8 Desember, reality show KBS2 ‘2D1N’ yang dicintai kembali untuk musim keempat yang sangat dinanti-nantikan publik. Meski ada perubahan waktu, tayangan perdana acara ini mendapat rating tertinggi dari ragam program yang disiarkan pada waktu yang sama.

Menurut Nielsen Korea, episode pertama "2 Days & 1 Night Season 4" mencetak rating nasional rata-rata 12,5% dan 15,7% untuk dua bagiannya, dengan mudah mengalahkan program lain yaitu MBC "The King of Mask Singer," SBS "Master in the House" dan “My Ugly Duckling."