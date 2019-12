Park Bo Gum Pertimbangkan untuk Bintangi Drama Baru

© YONHAP News

Jumat (13/12), sumber dari industri hiburan menyatakan bahwa Park Bo Gum akan memainkan peran utama dalam drama tvN mendatang berjudul "Record of Youth" (terjemahan literal).

Blossom Entertainment menanggapi laporan dan menyatakan, "Memang benar bahwa Park Bo Gum telah menerima tawaran untuk tampil dalam drama. Saat ini dia sedang mempertimbangkan tawaran itu.”

"Record of Youth" berkisah tentang pemuda di industri pemodelan, dan akan dipimpin oleh sutradara Ahn Gil Ho dari “Forest of Secrets”, “Memories of the Alhambra,” dan “Watcher,” juga penulis naskah Ha Myung Hee dari “Doctors” dan “Degree of Love.”

Park So Dam juga saat ini sedang dalam pembicaraan untuk memainkan peran utama dalam drama ini. Awalnya Jang Ki Yong dikabarkan untuk berperan, namun telah dikonfirmasi bahwa dia tak akan berpartisipasi dalam drama ini.