AS Akan Kembalikan Empat Pangkalan Militernya kepada Korea Selatan

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat dalam rapat komite perjanjian tentang status pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (SOFA) ke-200 di Camp Humphreys, Pyeongtaek, Korea Selatan pada hari Rabu (11/12/19) lalu, bahwa empat pangkalan militer AS di Korea Selatan akan segera dikembalikan ke Korea Selatan. Biaya pembersihan pangkalan bekas sebesar 110 miliar won akan ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan terlebih dahulu karena belum diperhitungkan seberapa besar militer AS bertanggung jawab dalam pencemaran lingkungan di kawasan itu.





Korea Selatan dan AS sepakat pada pengembalian tersebut dengan syarat kedua pihak meneruskan musyawarah tentang tanggung jawab atas pembersihan pencemaran, rencana pengelolaan lingkungan pangkalan yang sedang dipakai militer Amerika Serikat, dan kemungkinan revisi dokumen terkait SOFA berdasarkan usul Korea Selatan.





Pengembalian empat pangkalan militer tersebut sebelumnya pernah dijalankan berdasarkan peraturan SOFA pada tahun 2010 dan 2011, tetapi harus ditunda karena perselisihan kedua pihak tentang isu pembersihan pencemaran.





Pemerintah Korea Selatan berpendapat bahwa biaya pembersihannya harus ditanggung oleh militer AS karena pencemaran lingkungan diakibatkan oleh penetapan pangkalan militer AS. Sedangkan militer AS berpendapat pihaknya tidak dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu, kedua pihak kembali melakukan pembicaraan terkaitnya mulai awal tahun ini, tapi tidak kunjung menyempitkan perselisihannya.





Militer AS menyetujui adanya pencemaran lingkungan di empat pangkalan militer tersebut, tapi mereka merasa tidak perlu bertanggung jawab karena pencemarannya tidak begitu serius, hingga membahayakan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, militer AS tidak pernah membayar biaya pembersihan pencemaran di pangkalan yang telah dikembalikannya hingga kini.





Lokasi pangkalan militer AS berada di dalam kota sehingga menghalangi perkembangan kota. Karena itu, permintaan untuk pengembalian pangkalan militer terus dilakukan. Mempertimbangkan kesulitan di daerah yang bersangkutan, pemerintah Korea Selatan akhirnya sepakat untuk melakukan pengembalian pangkalan militer AS secara lebih awal.





Jumlah pangkalan militer AS yang harus dikembalikan adalah 80 unit dan 54 unit di antaranya telah dikembalikan. Kini pangkalan militer AS di Korea Selatan telah disatukan di Camp Humphreys, Pyeongtaek. Karena empat pangkalan lainnya akan segera dikembalikan, jumlah pangkalan yang harus dikembalikan menjadi 22 unit.





Di tengah kondisi ini, pangkalan militer AS di Yongsan menarik perhatian masyarakat. Kebanyakan fasilitas dan prajurit di pangkalan Yongsan telah dipindahkan ke pangkalan Pyeongtaek dan pemerintah Korea Selatan juga telah mengumumkan rencana pembuatan Taman Yongsan di lahan bekas pangkalan itu pada tahun 2005 lalu. Namun, rencana itu terus ditunda hingga saat ini karena pangkalan belum dikembalikan.





Pada kesempatan yang sama, kedua pihak telah sepakat untuk memulai pengembalian pangkalan Yongsan berdasarkan peraturan SOFA. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan berencana akan segera memeriksa kondisi lingkungan di pangkalan Yongsan. Namun diperkirakan waktu yang dibutuhkan cukup lama sampai pengembalian pangkalan dengan sepenuhnya karena tidak mudah mencapai kesepakatan tentang biaya pembersihan pencemaran.