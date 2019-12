© Getty Images Bank

Banyak pihak yang menyuarakan keperluan “mega bank” di Korea Selatan. Mega Bank berarti bank yang berskala besar dan diciptakan dengan merger dan akuisisi antar bank.





Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of America, Citigroup, dan lainnya adalah contoh dari mega bank.





Pada awal tahun 2008, ada pihak yang mengklaim bahwa mega bank hadir di Korea Selatan untuk meningkatkan daya saing bank nasional di pasar global dan mendapatkan daya gerak pertumbuhan baru. Namun, akibat krisis keuangan pada tahun tersebut yang berawal dari AS, pembahasan terkait dihentikan.





Mega Bank bermanfaat untuk menambahkan peluang untuk maju ke luar negeri dan mempertimbangkan efektivitas. Pengurangan fasilitas yang sama di bank melalui merger bermanfaat untuk meningkatkan daya saing.





Namun, besarnya skala bank menurunkan persaingan antar bank, sehingga biaya penggunaan layanan keuangan oleh para nasabah terpaksa naik. Jika mega bank mengalami kemerosotan, hal tersebut berpengaruh besar pada lembaga keuangan.





Demikianlah, ada kelemahan dan kekuatan dalam kehadiran mega bank. Nasib mega bank dapat berbeda-beda sesuai fokus yang diperhatikan.