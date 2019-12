Ketegangan Antara Korea Utara-AS Meningkat Jelang Akhir Tahun

© YONHAP News

Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) telah saling mengancam satu sama lain sejak pengumuman Pyongyang tentang "uji coba yang sangat penting" di tempat peluncuran satelitnya pada akhir pekan lalu. Presiden AS, Donald Trump telah memperingatkan bahwa Korea Utara mungkin akan kehilangan segalanya dan Korea Utara langsung membalas dengan peringatan keras terhadap AS. Ada kekhawatiran bahwa situasi di Semenanjung Korea dapat kembali ke tahun 2017 ketika ketegangan antara Korea Utara dan AS begitu memuncak, sehingga beberapa pihak bahkan mengkhawatirkan tentang pecahnya perang.





Dalam konferensi pers seusai pertemuan puncak pertamanya dengan Kim Jong-un tahun lalu, Trump mengatakan bahwa Korea Utara berjanji untuk membongkar Stasiun Peluncuran Satelit Sohae, yang juga dikenal sebagai tempat uji coba rudal Tongchang-ri. Tetapi di tempat yang sama, Korea Utara telah melangkah maju dengan sebuah provokasi. Meskipun Pyongyang belum menyatakan rincian tes tersebut, tetapi otoritas militer Korea Selatan menganggap itu adalah uji clustering atau pengelompokan mesin roket menggunakan bahan bakar cair.





Tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Korea Utara akan melakukan uji peluncuran ICBM kecuali jika AS mengambil beberapa langkah, termasuk pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara. Setelah "uji penting" yang diklaim Korea Utara akhir pekan lalu, AS sebenarnya telah mengerahkan Global Hawk, yang merupakan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengintaian di Semenanjung Korea.





Korea Utara meningkatkan kritik dan ancamannya terhadap AS, sementara AS bergerak untuk memberikan tekanan yang lebih kuat pada Korea Utara. Diperkirakan bahwa hubungan mereka akan menghadapi titik balik yang penting, terutama di sekitar hari Natal pada tanggal 25 Desember dan 1 Januari 2020, ketika Kim Jong-un akan mengumumkan pesan tahun barunya.