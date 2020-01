Moon Tegaskan Kerja Sama Antar-Korea dalam Pesan Tahun Barunya

© YONHAP News

Dalam pidato Tahun Barunya pada tanggal 7 Januari, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengatakan dirinya akan mencari “perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea” dengan meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Presiden Moon juga menyampaikan arah kebijakan dasar pemerintah Seoul untuk tahun ini, termasuk undangan baru kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un untuk mengunjungi Korea Selatan.





Presiden Moon juga menggambarkan penyesalan atas tersendatnya hubungan antar-Korea. Pemerintah Seoul sejauh ini lebih memprioritaskan pembicaraan Korea Utara dan AS daripada dialog antar-Korea, dengan keyakinan bahwa pencapaian negosiasi Pyongyang dan Washington akan membantu mendorong kerja sama antar-Korea dengan lebih cepat dan efektif. Namun, hubungan Seoul dan Pyongyang telah mengalami kemunduran sejak runtuhnya KTT Korea Utara dan AS di Hanoi pada bulan Februari tahun lalu. Sejak itu, Korea Utara terus-menerus mengkritik pemerintah Seoul karena didikte oleh AS.





Karena proses perdamaian di Semenanjung Korea sepertinya telah terperosok, maka Presiden Moon berusaha untuk kembali memulai dialog lintas-perbatasan, dengan menyerukan kunjungan balasan Kim Jong-un ke Seoul.





Proposal Presiden Moon melibatkan proyek kerja sama antar-Korea yang mungkin dapat diimplementasikan, bahkan di tengah berlanjutnya sanksi pada Korea Utara. Kerja sama bilateral tingkat rendah mungkin dapat mendorong kedua Korea untuk meningkatkan kontak dan pertukaran mereka, demi tercapainya beberapa kemajuan dalam dialog Korea Utara dan AS.