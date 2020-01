ⓒYONHAP News

Film "Parasite" yang disutradarai oleh Bong Jun-ho meraih penghargaan Golden Globe Awards ke -77 di bidang film berbahasa asing. Film Korea Selatan ini bersaing dengan film "Pain and Glory" dari Spanyol, film "Portrait of a Lady on Fire" dan "Les Miserables" dari Prancis, dan "The Farewell" dari Amerika Serikat di bidang tersebut.





Film "Parasite" juga mendapat nominasi di bidang penghargaan Sutradara Terbaik dan Karya Terbaik, tapi gagal meraih penghargaan tersebut. Dalam upacara pemberian penghargaan Golden Globe Awards tersebut, Bong mengungkapkan kegembiraannya dengan ungkapan, "Mengejutkan. Tidak dapat dipercaya, kita menggunakan satu bahasa dan bahasa itu adalah film."





Film "Parasite" merupakan komedi gelap dengan tema konflik antara kalangan dari keluarga mampu dan keluarga tidak mampu. Masalah antara kalangan yang kaya dan miskin tentunya dapat dilihat di masa saja di seluruh dunia sehingga mudah untuk menerima empati dan film ini digambarkan dengan ciri khas masalah tersebut di Korea Selatan.





"Parasite" telah banyak menyoroti perhatian warga dunia dan juga memperoleh berbagai macam penghargaan. Film ini telah meraih penghargaan Palem Emas atau "Palme d’Or" di Festival Film Internasional Cannes pada bulan Mei tahun lalu. Selain itu, karya besar Korea Selatan itu menyapu penghargaan di 15 festival film internasional dan 30 penghargaan di berbagai upacara pemberian penghargaan di seluruh dunia. Film "Parasite" ini juga meraih penghargaan karya dan naskah terbaik dari National Society of Film Critics dan menjadi film ketiga tahun ini yang dipilih oleh The New York Times. Dengan demikian, penghargaan yang diperoleh film "Parasite" mencapai 50 buah.





Dengan meraih penghargaan Golden Globe Awards, maka film Korea Selatan berhasil melewati tembok tertingi Hollywood, yang merupakan tempat lahirnya film. Hal lain yang menarik perhatian adalah kemungkinan besar film “Parasite” untuk menerima penghargaan di Academy Award ke-92 di Hollywood pada tanggal 9 Februari mendatang. Film Korea Selatan yang terkenal itu disoroti karena mungkin bisa mendapat nominasi di tujuh bidang meliputi naskah terbaik, sutradara terbaik, dan bahkan film terbaik di Academy Award atau yang dikenal juga dengan nama Oscar tersebut. Nominasi Oscar itu akan diumumkan pada tanggal 13 Januari ini.





Keberhasilan film "Parasite" tidak hanya memperlihatkan masa depan film Korea yang cerah tetapi juga menunjukkan adanya banyak tugas yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, prestasi "Parasite" yang berhasil meraih penghargaan sedunia itu harus menjadi kesempatan untuk melakukan berbagai pembahasan demi mengembangkan industri perfilman Korea Selatan.