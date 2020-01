Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, dan Kim Sae Ron Bergabung Agensi yang Baru Dibentuk

© Gold Medalist

Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, dan Kim Sae Ron telah menandatangani kontrak dengan agensi hiburan yang baru dibentuk, Gold Medalist.





Agensi ini didirikan oleh produser Kim Mi Hye dari film "Extreme Job" dan Lee Ro Bae, yang telah bekerja dengan Kim Soo Hyun sejak drama 2009 "Will It Snow For Christmas?."





Kim Mi Hye adalah CEO Gold Medalist, dan akan mengawasi perencanaan dan produksi konten video. Lee Ro Bae, CCO, akan bekerja dengan aktor sebagai produser mereka dan bertugas membawa talenta yang kuat ke agensi.





Seorang sumber dari Gold Medalist mengatakan, “Kami memulai bisnis manajemen dan produksi konten dengan tujuan menjadi agensi hiburan serba bisa yang terbaik. Khususnya dengan bisnis manajemen kami, kami tidak hanya akan menghasilkan aktor-aktor berbakat dan mapan, kami juga akan menciptakan sistem produksi kami sendiri di mana kami melatih para aktor pemula dengan bakat tak berujung dan menciptakan seniman yang berpengaruh."