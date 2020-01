Chanyeol EXO & Punch Kolaborasi Kembali dalam Drama OST

Chanyeol EXO dan Punch berkolaborasi pada tahun 2016 untuk soundtrack drama TvN "Goblin" berjudul “Stay with Me.” Lagu tersebut berhasil mendapat peringkat baik di tangga-tangga musik saat itu.

Senin (20/1), drama populer SBS "Dr. Romantic 2” mengumumkan bahwa Chanyeol dan Punch akan bekerja sama sekali lagi untuk soundtrack drama ini. Mereka akan merilis lagu berjudul "Go Away Go Away," duet melankolis yang menangkap emosi pahit protagonis Dr. Kim (diperankan oleh Han Suk Kyu).

Lagu Chanyeol dan Punch, "Go Away Go Away" akan dirilis secara online pada 20 Januari pukul 6 malam WKS.